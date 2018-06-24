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Suruç'ta seçimle ilgili iddialar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız: - "Sosyal medyada çok büyük bir algı görünüyor, HDP ve CHP'liler algı üzerinden oy almaya çalışıyor"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç'taki seçimlerle ilgili sosyal medyada büyük bir algı olduğunu belirterek, "HDP ve CHP'liler, algı üzerinden oy almaya çalışıyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Suruç ilçesindeki seçim çalışmalarını yürütürken silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden Yıldız, tek başına geldiği Suruç Süleyman Şah Ortaokulundaki 1068 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yıldız, oy verme işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruç'taki seçimlerin sakin geçtiğini bildirdi.

Vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "Yalnız sosyal medyada çok büyük bir algı görünüyor. HDP ve CHP'liler algı üzerinden oy almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, okulları dolaştığını vurgulayarak, gezdiği sınıfların çoğunda HDP'lilerin bulunduğunu söyledi. Sandık görevlileri aracılığıyla sınıflardaki görevli olmayanların sınıfları terk etmesini istediklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"(Ölü, yaralı var) diyorlar. Oysa herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız, halkımız bu tür algılara inanmasınlar. Algı üzerinden rant elde etmek istiyorlar. İnşallah bu seçim ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. İnşallah saat 5'ten sonra yine tek başımıza iktidar olup cumhurbaşkanımıza başkanlık nasip olur. İsteğimiz bu. Yalan ve algılara kimse inanmasın."

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Halil İbrahim Yıldız Oy seçim

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