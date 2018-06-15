HABER

Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (1) "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net" - "Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle, ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net." dedi.

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, seçimleri büyük bir demokratik olgunlukla sürdürdüklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralılar oldu. Bir yandan 'Demokrasi', bir yandan 'İnsan hakları' diyecek bu alçaklar, öte yandan da demokratik bir mücadeleye şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip, korkuyla, baskıyla, tehditle, kanla, şiddetle, ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır."

Bozdağ, saldırıyı gerçekleştirenlerin tez zamanda yargıya teslim edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Onun için de her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye, teröristleri de yok etmeye, milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti, çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskıyla, tehditle, öldürmekle, şiddetle netice alınmasının mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz. Hem de bundan medet umanlar öğrenecektir. Onlara da biz bunu Allah'ın izniyle öğreteceğiz."

Demokrasi mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, her şeye rağmen geri adım atmayacaklarını ve meydanı terk etmeyeceklerini ifade etti.

(Sürecek)

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
AK Parti'li Eker'den Suruç açıklaması: Gerekli dersi çıkarmalıyızAK Parti'li Eker'den Suruç açıklaması: Gerekli dersi çıkarmalıyız
Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim //Ek fotoğrafBaşbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim //Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bayramlaşma Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.