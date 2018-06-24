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Suruç'taki seçimle ilgili iddialar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki seçimlerle ilgili iddialara ilişkin, "Bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan Suruç'a yönelik paylaşımları değerlendirdi.

İlçede seçimlere gölge düşmüş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Fakıbaba, özellikle Şanlıurfa dışından bu konuda onlarca telefon aldığını anlattı.

"Sanki Şanlıurfa seçimlerine gölge düşmüş, ciddi olaylar yaşandığı" kanaati oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da olaylar var...Bu beni Şanlıurfalı olarak bir defa üzüyor. Bir tek münferit bir olay olmuş o da ayaktan bir yaralanma, kesinlikle hayati tehlike yoktur. Bir metal yaralanması. Olayın ne olduğu ve adli yönü araştırılıyor, gerekli tedavisi de yapılıyor. Sanki Şanlıurfa'da seçim çok kötüymüş gibi oysa ben 15 yıldır Şanlıurfa'da bu işin içerisindeyim, yıllardan beri bütün seçimlere iştirak etmişim. En sakin geçen şehirlerden birisi, bayram havasında, demokrasi şenliği şeklinde geçen bir seçimi böyle speküle etmek ve Şanlıurfa'yı böyle kötü bir namla Türkiye'ye tanıtmak beni Şanlıurfalı olarak rahatsız ediyor."

- CHP ve HDP'ye çağrı

Bu tür gerçek dışı iddiaların kente zarar verdiğini aktaran Fakıbaba, Şanlıurfalı hemşehrilerinin demokrasiye bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Fakıbaba, özellikle CHP'li ve HDP'lilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bunların içerisinde çeşitli siyasi partilere oy veren vatandaşların da olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Şanlıurfa insanı öyle kavgacı değil. Şanlıurfa'da bir tek münferit olay olmuş, bu bütün şehirlerde oluyor. Niye bunu Şanlıurfa'ya yönlendiriyorlar, niye Şanlıurfa'nın adını bu şekilde çıkarıyorlar? Ben çok rahatsızım, şahsen bu konuda bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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