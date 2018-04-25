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Suudi Arabistan: “ABD’nin Suriye’deki masrafını Katar ödesin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, ABD’nin Katar’a askeri üssüyle koruma sağladığını belirterek, "Eğer ABD Katar’daki üssünü geri çekerse Katar rejimi bir haftadan kısa sürede düşer.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, ABD’nin Katar’a askeri üssüyle koruma sağladığını belirterek, "Eğer ABD Katar’daki üssünü geri çekerse Katar rejimi bir haftadan kısa sürede düşer. ABD’nin Suriye’deki masrafını Katar ödesin" dedi.
ABD askerlerinin Suriye’de kalmasından kaynaklanan masrafları kimin ödeyeceği konusu Ortadoğu’da söz düellosuna dönüştü. ABD’nin koordinasyonuyla DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyonun giderlerinin kimin tarafından ödeneceği konusu Suudi Arabistan ile Katar arasında resmi restleşmeye doğru gitmeye başladı.
ABD Başkanı Trump Washington’da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşmesi sırasında Suriye ile ilgili açıklamasında ABD’nin Ortadoğu’da kaldığı 18 yıl içinde 7 trilyon dolar askeri harcama yaptığını, ABD’nin bölgede koruma sağlamaması halinde bazı ülkelerin bir haftada çökebileceğine vurgu yapmıştı. Ortadoğu ülkelerinin ABD’nin masraflarını karşılaması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, bu konuşma üzerine yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’deki giderlerinin Katar’ın ödemesi gerektiğini, çünkü ABD’nin Katar’da askeri üssünün bulunduğunu, ABD’nin koruması olmasa Katar yönetiminin bir hafta içinde düşeceğini söyledi.
Cubeyr, "Eğer ABD Katar’daki üssünü geri çekerse Katar rejimi bir haftadan kısa sürede düşer. ABD Katar’daki üssünü boşaltmadan önce Katar’ın askeri güçlerini Suriye’ye göndermesi gerekir” dedi.

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