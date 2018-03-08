Suudi Arabistan Büyükelçiliği veliaht prensle ilgili haberleri yalanladı

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kahire ziyaretinde Türkiye’yi terör örgütleriyle bir tutup ’şer üçgeni’ içerisinde gösterdiği haberlerini yalanladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kahire ziyaretinde Türkiye’yi terör örgütleriyle bir tutup ’şer üçgeni’ içerisinde gösterdiği yönündeki haberler üzerine Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Prens bin Selman’ın konuşmasında Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerinden söz ettiği belirtilerek, “Veliaht prensinin Kahire’de yapmış olduğu röportajda bölge için ‘şer üçgeni’ dediği yönündeki haberler bazı medya organları tarafından Türkiye’yi de kast ettiği yönünde ileri sürüldü. Şunu netleştirmek isteriz ki, veliaht prensleri konuşmasında Müslüman Kardeşler ve bazı terör örgütlerine yönelik atıfta bulunmuştur” denildi.