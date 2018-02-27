Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da aralarında olduğu birçok üst düzey isim görevden alındı.