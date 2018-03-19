Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman’dan çarşaf açıklaması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınların “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, kadınlara karma sporlara katılma ve araç kullanma hakkının verilmesinin ardından reformlarına devam ediyor. Prens Salman, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Şeriat hükümleri oldukça açık ve Şeriat’ta şart koşulduğu gibi; kadınlar erkekler gibi saygılı kıyafetler giyinmeli. Ancak bu siyah çarşaf ya da başörtüsünü belirtmiyor. Hüküm, kadınları giymeyi tercih ettiği saygılı kıyafete karar verme konusunda tamamen serbest bırakıyor” dedi.
Veliaht Prens’in siyah çarşaf konusundaki yeni açıklamalarının kıyafet zorunluluğunda resmi bir değişikliğe işaret edip etmediği ise henüz bilinmiyor.
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