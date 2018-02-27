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Suudi Arabistan’da kadınlar orduya katılabilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da, kadınların orduya katılabilmesi için başvurular başlatıldı.Suudi Arabistan, kadınların orduya katılma başvurularını ilk kez başlattı.

Suudi Arabistan’da, kadınların orduya katılabilmesi için başvurular başlatıldı.
Suudi Arabistan, kadınların orduya katılma başvurularını ilk kez başlattı. Şartlara göre, 25-35 yaşları arasında lise diploması olan Suudi kadınlar, orduya katılabilecek. Orduya katılacak kadınların Perşembe gününe kadar Riyad, Mekke, El-Kassim ve Medine kentlerinde başvuru yapması gerekiyor.
Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman, geçtiğimiz aylarda kadınların araba kullanmalarına, ardından futbol maçlarına katılmalarına izin vermişti.

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