Suudi Prens Filipinler’de

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Naif, dün akşam Filipinler’in başkenti Manila’ya geldi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Naif ve ona eşlik eden Suudi heyet, dün akşam saatlerinde Filipinler’in başkenti Manila’ya geldi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang’dan yapılan açıklamaya göre saat 18.45 sularında Villamor Havaalanı’na ulaşan prens, Başkanlık Protokolü Amiri Robert Borje ve Suudi Arabistan’ın Manila Büyükelçisi Abdullah Bin Nasser Al Bussairy’nin de aralarında bulunduğu bir heyet tarafından karşılandı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından kabul edilecek olan Prens Abdulaziz bin Saud bin Naif, bugün ve yarın üst düzey birçok görüşme gerçekleştirecek.
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