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Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman Paris’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, 3 günlük ziyaret programı için Paris’e geldi.Fransa Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, yaptığı ıslahatları tanıtmak ve Paris ile bağlarını kuvvetlendirmek için gelen Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ı, Cumhurbaşkanlığının talebi üzerine Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, 3 günlük ziyaret programı için Paris’e geldi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, yaptığı ıslahatları tanıtmak ve Paris ile bağlarını kuvvetlendirmek için gelen Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ı, Cumhurbaşkanlığının talebi üzerine Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian karşıladı. Pazartesi gerçekleşecek resmi görüşmelerden önce 32 yaşındaki Prens’in şahsi gezi gerçekleştireceği öğrenildi. Suudi Arabistan’ın imajını yumuşatmayı hedefleyen Prens’in yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yemek yiyeceği bildirildi.
Öte yandan, Fransa gezisi öncesi ABD ve İngiltere’ye giden Veliaht Muhammed Bin Salman’ın “petrol sonrası” süreci hazırlamak üzere ülkesine yatırımcı çekmeyi hedeflediği biliniyor.

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