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Suweida’daki Khalkalah hava üssü vuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 05:05 | Son Güncelleme

IHAAW045720-SIY/14-04-2018 - Suweida’daki Khalkalah hava üssü vuruluyor 14.04.2018 04:57:20 TSI NNNN

IHAAW045720-SIY/14-04-2018

- Suweida’daki Khalkalah hava üssü vuruluyor

14.04.2018 04:57:20 TSI
NNNN

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