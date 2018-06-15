"Taarruz esaslı mücadeleyle terörün beli kırıldı"

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle savunma değil taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı, direnci yok edildi." dedi. Yıldırım, bayram namazının ardından Refahiye Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Hemşehrilerinin bayramını tebrik eden Yıldırım, "Rabbim millet olarak hepimizi nice bayramlara sağlık, sıhhat içinde ulaştırmayı nasip eylesin." dedi. Bayramların dargınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşliğin, dayanışmanın doruğa erdiği müstesna günler olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bugünlerde birbiriniz arasında kırgınlık, dargınlık varsa mutlaka bunları geride bırakalım, kucaklaşalım." çağrısında bulundu. Ülkenin ihtiyacı olanın birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirten Yıldırım, "Ne yazık ki bir süredir ülkemiz üzerinde çok ciddi planlar var. Güney sınırlarımız boyunca emperyal devletler bir terör devleti kurma peşindeler. Amaç Türkiye'yi zayıf düşürmek, Türkiye'nin bölgedeki rolünü etkisiz hale getirmek. Bunu da ne yazık ki Kürt kardeşlerimiz üzerinden yapmaya çalışıyorlar ancak millet olarak birlik ve beraberliğimizi korudukça bu şer odakları asla ve asla fırsat bulamayacak." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Başbakan Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu'nda silahlı insansız hava aracıyla tespit edilen 4 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini, yaralı olduğu tahmin edilen 3 teröristi arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya değinen Yıldırım, "Yine dün Suruç'ta bir milletvekilimizin kardeşi ve diğer vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetti. Diyarbakır'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi. Amaç birliğimize, dirliğimize dinamit atmak, vatandaşlarımız arasında husumet ve nifak tohumları ekmek." diye konuştu. Son iki yıldır terörle mücadelede büyük neticeler elde ettiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "65. Hükümet'in başbakanı olarak göreve geldiğimde bir söz verdim. O söz şuydu, terörü Türkiye'nin gündeminden aşağıya çekeceğiz, düşüreceğiz demiştik ve terörle savunma değil taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı, direnci yok edildi ancak gerek Suriye'de gerekse Irak'ta var olan otorite boşluğu ve iç savaş nedeniyle dışarıdan içeriye girişler zaman zaman oluyor. Bu yüzden de biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla özellikle Suriye sınırında 250 kilometrelik alanı tamamen terör unsularından temizledik hatta ülkemize gelen bazı mülteciler de döndü, oraya yerleşti. Şimdi Kuzey Irak'tan ülkemize sızan, insanlarımıza ve güvenlik güçlerimize saldıran o alçak terör unsurlarını yok etmek, terörü mahallinde yok etmek için kapsamlı bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyonu yürüten kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladı onların duacısıdır, destekçisidir."

- "Yaşamayan huzurun, güvenliğin istikrarın değerini bilemez" Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yaşamayan, huzurun, güvenliğin istikrarın değerini bilemez. Oralarda 8 senedir terör kol geziyor. Bu bakımdan bizim en önemli kazanımımız kardeşliğimizdir, birliğimizdir. Birliğimize, beraberliğimize halel getirecek, zarar getirecek her türlü hal ve davranıştan uzak durmamız lazım. Birbirimize sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmamız lazım." ifadelerini kullandı. Farklılıkları zenginlik olarak görmek gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Hiçbir zaman her şeyimiz aynı olamaz. Fikirlerimiz, renklerimiz farklı olabilir. Göz, saç, ten rengimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı Rabbimizin kullarıyız, kitabımız, Peygamberimiz bir ama unutmayalım ki renklerimiz farklı olsa da gözlerimizden akan yaşların rengi hep aynıdır. Onun için bize düşen, yapmamız gereken huzurumuzu bozmaya çalışan şer odaklarına fırsat vermemek, kardeşçe ülkemizin, milletimizin muasır medeniyetler hedefine kararlılıkla yürümektir."

- "Layık olmak için çalıştık, çabaladık" "Baba ocağından, Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sisteminin son başbakanı olarak sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi: "Bugüne kadar bu toprakların bana verdiği bu imkana layık olmak için çalıştık, çabaladık. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var ancak gönül rahatlığıyla şunu söylemek isterim; bu sorumluluğu aldığım ilk günden beri milletimin, memleketimin faydasına olan birçok işi yapmanın gayretinde oldum. İki yılı aşkın görev sürem oldu Başbakanlıkta. Ondan önce 12 yıl bakanlık yaptım ama şu iki yıl belki süre olarak çok fazla değil ancak Türk yakın siyasi tarihinde üzerinde çok konuşulacak bir süre olarak şimdiden tarihe geçti. Bu süre içinde bir darbeyle karşı karşıya kaldık. O yetmedi, yurt dışı operasyonlarla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bunun üzerine bir de Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik."