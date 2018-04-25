Tacikistan Büyükelçisi Rajabian'ın TBMM ziyareti

TBMM Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahad Ali Rajabian ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Cevheri, Tacikistan'ın Türkiye ile tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi. Türk işadamlarının Tacikistan'a yönelik ticaret eğiliminin yüksek olduğunu ifade eden Cevheri, 2005 rakamlarına göre 50 milyon dolarlık bir yatırım hacminin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Cevheri, "Gönül arzu ediyor ki Tacikistan'a dönük gönül bağımızla birlikte ticari ilişkilerimiz de artsın." dedi.

Daha önce Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Cevheri, insanların sağlık hizmetini daha ucuz olmasından dolayı Hindistan'dan aldığını fark ettiklerini söyledi.

İnsana dönük hizmetlerin değerine bakılmaması gerektiğini, önemli olanın insanı yaşatmak olduğunu belirten Cevheri, şöyle konuştu:

"Buradaki hizmet sektöründe ölüm oranları çok yüksek. Türkiye'deki sağlık sektörünün çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmi konusunda Türkiye parlayan yıldız konumunda. Sağlık Bakanımızla bu durumu görüştüm ve Tacikistanlı kardeşlerimize bu hizmeti vermemiz gerektiğini ifade ettim. Bu kardeşlerimizin de daha kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır."