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Tacikistan Büyükelçisi Rajabian'ın TBMM ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

TBMM Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cevheri, Tacikistan Büyükelçisi Rajabian ile görüştü

TBMM Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahad Ali Rajabian ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Cevheri, Tacikistan'ın Türkiye ile tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi. Türk işadamlarının Tacikistan'a yönelik ticaret eğiliminin yüksek olduğunu ifade eden Cevheri, 2005 rakamlarına göre 50 milyon dolarlık bir yatırım hacminin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Cevheri, "Gönül arzu ediyor ki Tacikistan'a dönük gönül bağımızla birlikte ticari ilişkilerimiz de artsın." dedi.

Daha önce Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Cevheri, insanların sağlık hizmetini daha ucuz olmasından dolayı Hindistan'dan aldığını fark ettiklerini söyledi.

İnsana dönük hizmetlerin değerine bakılmaması gerektiğini, önemli olanın insanı yaşatmak olduğunu belirten Cevheri, şöyle konuştu:

"Buradaki hizmet sektöründe ölüm oranları çok yüksek. Türkiye'deki sağlık sektörünün çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmi konusunda Türkiye parlayan yıldız konumunda. Sağlık Bakanımızla bu durumu görüştüm ve Tacikistanlı kardeşlerimize bu hizmeti vermemiz gerektiğini ifade ettim. Bu kardeşlerimizin de daha kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır."

Cevheri, Türkiye'nin kültürel ilişkilerle beraber Tacikistan'ın kalkınmasına destek olmaya çalıştığını, ecdadın bıraktığı miras üzerinden kardeşlik bağını daha da artırmak istediklerini anlattı.

Tacikistan'ın ekonomik yönden güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Cevheri, ülkenin sahip olduğu potansiyellerin farkında olduklarını ve bunun üretime dönüştürülmesi için harekete geçilmesi gerektiğini aktardı.

- "Ticari ilişkilerde Türkiye 4. sırada"

Rajabian ise Türkiye'nin Tacikistan için önemli bir ülke olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geçen yıl 25. yılını doldurduğuna dikkati çeken Rajabian, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında ekonomik, siyasi, eğitim ve turizm alanındaki ilişkiler önemli seviyede. Türkiye, ticari ilişkiler noktasında 4. sırada yer alıyor. İki ülke liderinin belirlediği bir milyar dolarlık ticari hacim noktasında çaba sarf etmekteyiz. Hedefi gerçekleştirmek için imkanlar mevcuttur. Tacikistan'da 80'e yakın Türk fabrikası mevcuttur ve müşterek faaliyet yürütülmektedir. İlişkileri daha ileri taşımak için umudumuz vardır."

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