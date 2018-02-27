HABER

Tafel derneğinin ırkçı uygulamasına Merkel’den tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’da faaliyet gösteren “Tafel” adlı yoksullara yardım derneğinin Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.Almanya genelinde yoksullara gıda yardımında bulunan “Tafel” adlı derneğin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan şubesi, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde başlayan “ırkçılık” tartışmalarına Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’da faaliyet gösteren “Tafel” adlı yoksullara yardım derneğinin Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Almanya genelinde yoksullara gıda yardımında bulunan “Tafel” adlı derneğin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan şubesi, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde başlayan “ırkçılık” tartışmalarına Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel, uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı eleştirdi.
Merkel, konuya ilişkin açıklamasında, “Böyle sınıflandırmalar yapılmamalı, bu iyi değil. Buna başka bir çözüm bulunabilir” dedi. Merkel, böyle kategorizasyon yapılmaması gerektiğini, ancak var olan baskıyı da göz önünde bulundurarak, insanları dışlamayacak iyi çözümler beklediğini belirtti.
Tafel’ın bu ırkçı kararının ardından, vatandaşlar da sosyal medyada Tafel Essen Şubesi Başkanı Jörg Sartor’u ise istifaya davet ederken, bazı Almanların da Sartor’a destek verdiği görüldü.
Almanya’daki sivil toplum kuruluşları ve bazı gazeteciler de uygulamayı ırkçı bir yaklaşım olarak gördü. Mültecilere yardım derneği Pro Asyl Essen Yönetim Kurulu Üyesi Inka Jatta, ayrımcı yaklaşımın derhal durdurulmasını istemişti.
Tafel’in KRV eyaletinde toplam 170 şubesi bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.