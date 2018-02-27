Tafel derneğinin ırkçı uygulamasına Merkel’den tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’da faaliyet gösteren “Tafel” adlı yoksullara yardım derneğinin Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya genelinde yoksullara gıda yardımında bulunan “Tafel” adlı derneğin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen şehrinde yer alan şubesi, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde başlayan “ırkçılık” tartışmalarına Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel, uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı eleştirdi.

Merkel, konuya ilişkin açıklamasında, “Böyle sınıflandırmalar yapılmamalı, bu iyi değil. Buna başka bir çözüm bulunabilir” dedi. Merkel, böyle kategorizasyon yapılmaması gerektiğini, ancak var olan baskıyı da göz önünde bulundurarak, insanları dışlamayacak iyi çözümler beklediğini belirtti.

Tafel’ın bu ırkçı kararının ardından, vatandaşlar da sosyal medyada Tafel Essen Şubesi Başkanı Jörg Sartor’u ise istifaya davet ederken, bazı Almanların da Sartor’a destek verdiği görüldü.

Almanya’daki sivil toplum kuruluşları ve bazı gazeteciler de uygulamayı ırkçı bir yaklaşım olarak gördü. Mültecilere yardım derneği Pro Asyl Essen Yönetim Kurulu Üyesi Inka Jatta, ayrımcı yaklaşımın derhal durdurulmasını istemişti.

Tafel’in KRV eyaletinde toplam 170 şubesi bulunuyor.