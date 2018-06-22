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Takım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan oy istedi (2)- Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Veysel İlhan, Ordu milletvekili adaylarına destek olmak amacıyla ilginç bir çalışmaya imza etti.

Takım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan oy istedi (2)- Yeniden

Nedim KOVAN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Veysel İlhan, Ordu milletvekili adaylarına destek olmak amacıyla ilginç bir çalışmaya imza etti. İlhan, Ünye ilçesi sahilinde, takım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan, Muammer Bilgiç ve diğer adaylar için destek istedi.
SP Ordu milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saadet Partisi GİK üyesi Veysel İlhan, Ordu 2. sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç ve partililerle Ünye sahilinde seçim çalışması yaptı. Kumsala pankartlar asan partililer, vatandaşlardan destek isteyerek, hazırladıkları kısa filmi de sosyal medyadan paylaştı.
GİK üyesi Veysel İlhan, takım elbise ile denize girerek, yüzen seçmenden destek istedi. İlhan'ın, Muammer Bilgiç ve diğer adaylara destek için takım elbise ile denize girip destek istediği fotoğraf ise sosyal medyada hızla yayılarak yoğun ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

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