Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangın

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Sadece hastaneler değil, yüksek katlı çok sayıda bina kullanıma açıldı. Fıtratımıza uygun olmayan binalar can güvenliği bakımından sakıncalarla dolu." dedi. Şeker, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sağlık Komisyonu üyeleri olarak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangınla ilgili bir inceleme yaptıklarını bildirdi. Söz konusu hastanede 2011 yılındaki yapım aşamasında da bir kez daha cephe yangını meydana geldiğini anımsatan Şeker, "Sadece bu hastane değil birçok hastane bu şekilde yangın güvenliği olmayan dış cephe kaplamalarıyla hizmet veriyor. Bu olumsuzlukların biran evvel ortadan kaldırılması için durumlarının tespit edilmesi ve gerekli düzetmelerin yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Şeker, yapılan incelemede hastanenin yangın ekipmanlarının çalışmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Şeker, bundan sonraki süreçte bu kadar şanslı olunamayabileceğine vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunun mutlaka önleminin alınması gerekiyor. Sadece hastaneler değil, yüksek katlı çok sayıda bina kullanıma açıldı. Fıtratımıza uygun olmayan binalar can güvenliği bakımından sakıncalarla dolu. Birçoğunun yangın sistemi maalesef çalışmıyor. Bu yapıların herbiri can güvenliğimizi tehdit ediyor. Özellikle yüksek katlı yapılardaki güvenlik yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca bu tür yapılar yapılarken yolların uygun olduğu alanlara inşa edilmesi gerekiyor. O gece itfaiye ve sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşımı oldukça zor olmuştur. Alınmasını talep ettiğimiz bu önlemler yeniden gözden geçirilsin ki insanlar yeni bir tehlike ile karşı karşıya kalmasın." Muğla Milletvekili Nurettin Demir de yapılan incelemede sadece hastaların değil hastanenin bulunduğu mahallenin de büyük tehlike atlattığını gördüklerini aktardı. Yangının başladığı noktada bir oksijen tankının bulunduğuna dikkati çeken Demir, " Eğer o tank alev alsaydı hasta ve yakınlarının yanı sıra çalışanlar dahil tüm mahalle büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktı. Gördüklerimiz karşısında şaşırmamak mümkün değil. Bu yangın bize Türkiye'de denetleme sisteminin eksikliğini gösterdi." dedi.