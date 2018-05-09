'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada gündeme gelen TAMAM mesajları uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Dünyanın farklı noktalarında yayın yapan mecralar, ajanslar ve internet siteleri gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

REUTERS



Reuters haber ajansı, “Bir milyondan fazla Türk, Erdoğan’a sosyal medyada “Tamam” dedi” yorumunu yaptı.

EURONEWS



Euronews, Erdoğan, “Türkiye ‘Tamam’ derse görevi bırakacağını söyledi, Twitter yanıt verdi” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

JAKARTA POST



“Erdoğan, tamam denilince bırakacağını söyledi, Twitter’da trend oldu” başlığını kullandı. Endonezya gazetesinin haberinde, kısa sürede tweet sayısının 450.000’i bulduğu belirtilirken “Tamam” mesajlarının dünyada da en çok konuşulan konulardan biri olduğunu aktardı.

GUARDİAN

“Tamam: Muhaliflerin, Türkiye’de Erdoğan’ın görevi bırakması için Twitter’daki çabası” şeklinde bir haber derledi. İngiliz gazete AKP’nin seçimlere kendinden emin girdiğini aktarırken, Türkiye’nin kutuplaştığı yorumunu yaptı. Guardian Meral Akşener ve Muharrem İnce gibi cumhurbaşkanı adaylarının da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı attığını vurguladı.