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'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün, "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlayan "TAMAM" mesajları uluslararası basının da dikkatini çekti. Birçok medya kuruluşu gelişmeyi, "Erdoğan, halk isterse bırakacağını söyledi, Twitter yıkıldı" başlıklarıyla gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada gündeme gelen TAMAM mesajları uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Dünyanın farklı noktalarında yayın yapan mecralar, ajanslar ve internet siteleri gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

REUTERS

Reuters haber ajansı, “Bir milyondan fazla Türk, Erdoğan’a sosyal medyada “Tamam” dedi” yorumunu yaptı.

EURONEWS

Euronews, Erdoğan, “Türkiye ‘Tamam’ derse görevi bırakacağını söyledi, Twitter yanıt verdi” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

JAKARTA POST

“Erdoğan, tamam denilince bırakacağını söyledi, Twitter’da trend oldu” başlığını kullandı. Endonezya gazetesinin haberinde, kısa sürede tweet sayısının 450.000’i bulduğu belirtilirken “Tamam” mesajlarının dünyada da en çok konuşulan konulardan biri olduğunu aktardı.

GUARDİAN

“Tamam: Muhaliflerin, Türkiye’de Erdoğan’ın görevi bırakması için Twitter’daki çabası” şeklinde bir haber derledi. İngiliz gazete AKP’nin seçimlere kendinden emin girdiğini aktarırken, Türkiye’nin kutuplaştığı yorumunu yaptı. Guardian Meral Akşener ve Muharrem İnce gibi cumhurbaşkanı adaylarının da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı attığını vurguladı.

AP

Haber ajansı, “Binlerce insan, Türkiye’nin Erdoğan’ına Twitter’da ‘Tamam’ dedi” başlığıyla yaşanan gelişmeyi duyurdu.

CBC

Kanada’nın haber kanalı CBC, Erdoğan’ın konuşmasını okuyucularına, “Erdoğan’ın Türkiye’deki konuşması geri tepti, çok sayıda “Tamam” hashtag’inin yazılmasına sebep oldu” başlığını kullandı. CBC, haberinde, “Türkiye’nin muhalefet partileri, Erdoğan’ın bir dönem daha seçilmesini engellemek için bütün birleşme fırsatlarını değerlendiriyor” yorumu da yapıldı.

SÖZCÜ


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tamam Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cumhuriyet tarihinde bu kadar çok kutuplaşmadık, Erdoğanın çokdan gitmesi lazım, kapasite uygun değil, çemkirme Gıybet had safhada,üstelik İslamı temsil eden siyasal tutumlardan asla vazgeçmiyor,din tabanlı söylemler dine zarar veriyor, ayrışma çok fazla. Kindar tutumlar vazgeçilmez huyu,parti başkanlığı ile C.B. olunmaz,tarafsızlık gitmiştir,bölmeyi huhuki zemine oturtmuştur,yargılandığında halkın oyu ile Parti başkanı oldum demek kurtarmayacaktır. Kefen giyip yola çıkmak ülkeyi bölmek anlamında kullanılmıştır. Münbafıklar diye çemkirmek kazandırmaz, hırsızlık yolsuzluk ihanet...gizlenemez.
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