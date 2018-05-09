'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada gündeme gelen TAMAM mesajları uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Dünyanın farklı noktalarında yayın yapan mecralar, ajanslar ve internet siteleri gelişmeyi okuyucularına duyurdu.
REUTERS
Reuters haber ajansı, “Bir milyondan fazla Türk, Erdoğan’a sosyal medyada “Tamam” dedi” yorumunu yaptı.
EURONEWS
Euronews, Erdoğan, “Türkiye ‘Tamam’ derse görevi bırakacağını söyledi, Twitter yanıt verdi” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.
JAKARTA POST
“Erdoğan, tamam denilince bırakacağını söyledi, Twitter’da trend oldu” başlığını kullandı. Endonezya gazetesinin haberinde, kısa sürede tweet sayısının 450.000’i bulduğu belirtilirken “Tamam” mesajlarının dünyada da en çok konuşulan konulardan biri olduğunu aktardı.
GUARDİAN
“Tamam: Muhaliflerin, Türkiye’de Erdoğan’ın görevi bırakması için Twitter’daki çabası” şeklinde bir haber derledi. İngiliz gazete AKP’nin seçimlere kendinden emin girdiğini aktarırken, Türkiye’nin kutuplaştığı yorumunu yaptı. Guardian Meral Akşener ve Muharrem İnce gibi cumhurbaşkanı adaylarının da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı attığını vurguladı.
AP
Haber ajansı, “Binlerce insan, Türkiye’nin Erdoğan’ına Twitter’da ‘Tamam’ dedi” başlığıyla yaşanan gelişmeyi duyurdu.
CBC
Kanada’nın haber kanalı CBC, Erdoğan’ın konuşmasını okuyucularına, “Erdoğan’ın Türkiye’deki konuşması geri tepti, çok sayıda “Tamam” hashtag’inin yazılmasına sebep oldu” başlığını kullandı. CBC, haberinde, “Türkiye’nin muhalefet partileri, Erdoğan’ın bir dönem daha seçilmesini engellemek için bütün birleşme fırsatlarını değerlendiriyor” yorumu da yapıldı.
SÖZCÜ
Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor
AK Parti, 24 Haziran seçimleri için aday adaylarına bu soruları soruyor
Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Okuyucu Yorumları 1 yorum