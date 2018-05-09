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'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 07:54 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyada başlayan 'T A M A M' mesajlarına tepki gösterdi ve 'Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı. Bu ifadelerin ardından muhalefet liderleri başta olmak üzere sosyal medyada platformu Twitter'da 'T A M A M' etiketiyle yaklaşık 2 milyon mesaj atıldı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bu mesajların 'FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden' atıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal, Twitter'dan şunları yazdı:

'ÇOĞU FETÖ VE PKK'NIN ETKİN OLDUĞU ÜLKELERDEN'

Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler.

Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?

Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.


Dünyanın gündemi 'TAMAM' Dünyanın gündemi 'TAMAM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı
İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
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Anahtar Kelimeler:
mair ünal ak parti tamam sosyal medya

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'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 54 yorum
o klavyeciler sizde sayın bakan. Tamam diyen gerçek halk.
tamammmm.milyon kere milyar kere tamam bıktik usandik...
işiniz gücünüz tehdit, sanki bu sefer bu tehditler korku tehditleri, hani sandık diyorsun birde 24 HAZİRANDA görüşürüz tehditi, TAMAM anam
mahirciğim yolcudur abbas bağlasan durmaz............
madem bahsettiğiniz etkin ülkelerden de neden yurtdışı sayımlarında hep siz çıkıyorsunuz.
Görüşeceğiz 16 senedir milleti tükettiniz artık yemiyor millet mağdur edebiyatınızı
Hile yapılmaz sa bu sefer tamam
24 Haziran akşamı Tamam mı Devam mı Millet size söyleyecek.. Az acele etmeyin. Bu millet kendisine hizmet edeni de eziyet edeni de bilir.. Çok vefalı bir milletimiz var bizim.
kimse millete vatandaşa görüşürüz diye tehditvari konuşamaz hani herkesi kucakliyordunuz ama sizde haklısınız kucaklamak var KUCAKLAMAK var ;/
DEVAM MI DEMELİYDİLER.BU NE TAHAMMÜLSÜZLÜK.HERKES KOŞULSUZ ŞARTSIZ SİZİ DESTEKLEMELİ. GELMİŞ GEÇMİŞ EN İTİCİ SİYASİLER OLARAK TARİHTEKİ YERİNİZİ SİZ DE ALACAKSINIZ.İNSANIZ ROBOT DEĞİL.
TAMAM yeter sus.
sayın mahir ünal’a iletirseniz sevinirim,atılan tweetlerin hepsi vpn kullanılarak atıldı,bizzat kendim ankaradan atmama rağmen,konumumu united states diye değiştirdim:)korkudan,ülkenin 2 milyonu tamam diyebilir,dışardan da tamam denilebilir,sizin anlamadığınız sizi istemeyen hain oluyor,ama sizi istememek bir hainlik değil ki bir muhalife göre.
İnşallah korkmayan bağımsız yargıçlar gelecek kimlerin fetöcü olduğunu bu millet anlayacak
sayın mahir ÜNAL sizinle aynı düşünceye sahip olmayan herkes ya pkk lı yada fetöcü .iyide be güzel kardeşim ALLAH herkesi tek tip tek düşünce yaratmadıkı ben sizin gerçekten ne konuştuğunuzu bilmediğinizi zannediyorum.
Reis bizim reisimiz, siz Trump için Tamam diyebilirsiniz. Zaten bizimle alakanız yok. Atalarınız 150, 100, 58, 45, 38, 21 ve en son 2 yıl önce bu millete defalarca ihanet etti. Yetmedi mi...
16 senedir aynı yemeği yemekten bıktı millet değişim şart
TAMAM bre TAMAM.DEVRİNİZ BİTTİ.FETONUN KUCAĞINDA OTURUP HERKESİ FETOCU DİYE SUÇLAMA DEVRİ BİTTİ.SİZLER YARGILANMADAN TAMAM DEMEYECEĞİZ.
asansörden arkadaşlarını indiremeyen ince Reisi indirecekmiş :))))
Bunlar kendini peygamber soyundan saniyor herhalde! insanlar artik birçok gerçeğin farkina vardı. körü körüne evet azaldi. tamam diyenlerin fazla olması şaşırttı ki böyle tepki veriyor! klavyede tamam diyenler sandikta da tamam demesini bilir!
TAMAM uzatma Maho kardaş
T A M A M mahir hiçbir şey anlamamışsın yine. hemen fetöcü. sen nesin acaba?
Ekonomini çökertiyorlar siz daha feto diyorsunuz. Esnaf bitti çiftçi bitti memur bitti siz Feto ulan sıkıysa gidin getirin fetoyu bende size oy vereyim ama nerde elinize birşey bulaşşa feto diyip geçiyorsunuz. Kimseyi kandıramazsınız artık geçti BOR un pazarı Sür Eşşeği Niğdeye
2 Milyon tamam diyor da 48 milyon devam diyor demektir
Dikkat 24 haziranda görüşürüz demiyor gecesi görüşürüz diyor yani klavye kahramanlarını toplarız diyor
Sizden olmayanlar zaten ya PKK'lı ya FETÖ'cü. Sizden olmayan aynı zamanda vatan haini ve dinsiz. Bir tek siz adamsınız memlekette değil mi? Ama istatistikler de ülkenin en cahil ve en yobaz kesiminin AKP'liler olduğunu hatta suç oranının en yüksek olduğu kesimin AKP'liler olduğunu söylüyor. Kısacası Türkiye'nin pislik kesimisiniz siz. Bunu sizin kendi bakanınız Taner Güneş bile söylemişti bir programda. Senin boş lafların bir kulağımızdan girer bir kulağımızdan çıkar. İşiniz gücünüz iftira... Yazıklar olsun size. Helal olmasın haklarımız inşallah!
Kim kendi adıyla soyadıyla size oy vermeyeceğini diyebilir ki işinden olur fetöcü olur hain olur terörist olur çalmayın görüşürüz merak etmeyin siz:)Çok zorlarına gitmiş anlaşılan kıyamayız size o saltanat yıkılacak
hepsi türkiyeden atıldı TAMAM
TAMAM TAMAM TAMAM
eeeee fetoyla işbirliği yapıp ülkenin içine ettiğiniz vakit bunları düşünmedinizmi mahir şimidi tamama karşısınız peki sizi kim destekliyor israil katar müslüman kardeşler hangi tarikatlar hangi ortak olduğunuz havuz mütahitleri
hiçbir karşı görüşe tahammülünüz yok.Millet tek yürek oldu hayır dedi.insanlarin alnındamı yazıyor feto cü pkk lı diye..hic normal vatandaş yokmuş gibi.. Artik insanlar sizden yıldı bıktı.Canını okudunuz memleketin..
öleceğimizide bilsek sonuna kadar seninleyiz REİS ,Yüce Yaradan ALLAH (cc) yar ve yardımcın olsun o kendini sevenleri bilir gözetir. onun sevgisine layık hareket edeni bu millet görüyor izliyor.
2 üniversite mezunuyum ve 3. okuyorum. İşsizim... Evime devletten makarna dahi girmemiştir. Sayın Ünal haklı; ancak makarnacılar oy veriyor. Kendi rızası ile ateşe gidene merhamet edilmez. Celladına aşık olmuşsa bir millet İster ezan, ister çan dinlet İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet Müstehaktır ona her türlü zillet. Dünya üç beş bilgisizin elinde Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde Üzülme, eşeği eşek beğenir Bir hayır var sana bana kötü demelerinde.
2 Milyon TAMAM”ın 400 bin kadarı Bedelli bekleyen. Diğer kısımları atama bekleyen üniversite bölünmesin isteyen hastalara sahip çıkın diyen insanlar şimdi göz ucuyla baktımda. Derdi skıntısı olan fetöcü mü? Arkadaşlar dolar 30 kuruş artttı benzine zamm yok ne tuhaf değil mi ? Aynı zamanda gıdaya??. Siz hiç fetöcü olmadınız sayın başkanım doğru biZim boy boy fotoğraflarımız var biz kandırılmadık ama ztn biliyorduk bnu.
T A M A M !!!
T A M A M !!!!!!
acun yarışmada ne diyor?tamam mı devam mı?devam diyenler hep hüsrana uğruyor.tamam diyenler ise en azından ellerindekini kaybetmiyorlar.sen 24 haziranı bırak 25inde 26 sını 27 sini düşün çünkü hırsızlıklarınızın hesabını her gün soracak bu millet.tamam diyen şimdi fetöcü mü oluyor pkklı mı?size oy vermeyen herkes vatan haini değil mi?kafiriz değil mi akp ye oy vermedik diye?Allahsız kitapsızlar sizin ben inancınızın içine tüküreyim kendiniz gibi düşünmeyen herkesi hain ilan eden şerefsizdir
Anca kendi kitleni kandır bot diye. Millet sizden bıktı. Ülkeyi mahvettiniz. Millet tamam derse gidecez diyorsunuz sonra da kıvırıyorsunuz. Sandıkta göstericez onlara diyorsun. Nasıl bu kadar eminsin çünkü hile yapıyorsun. İşte 16 yıllık akp iktidarı özeti. Suç, şiddet, nefret, hile ve vatan hainliği
Benim anlayamadığım tek nokta şu, böyle bir kampanya başladı evet ve bunu zaten hükümetin ciddiye alması beklenmiyor nitekim buna karşı da akparti mensupları devam dedi. Görüldüğü gibi bu tamam olayının muhatabı devam diyenler. Yöneten partinin sözcüsü buna cevap vermemeli gerçekten kendi imajı açısından yanlış bir hareket. Hani bu futbolcuya kulüp başkanının cevap vermesi gibi birşey. Çok mu cevap vermek durumunda kaldınız o zaman insanlar düşüncelerini paylaşmış her yurttaşın buna hakkı var de politik cevap ver geç. Ama bizde hemen polemik hemde kaba bir üslup ile.
Şimdi benim anlamadığım şu... Ülke klavye kahramanları sayesinde mi muasır medeniyetler seviyesine yükselir, yoksa ilkokul mezunu olanlar ile mi. AKP kendi toplantılarında dememişmiydi "bize okuyan gençlik oy vermiyor. üniversite açmakla hata ettik." Bu AKP Afyonkarahisar kampında söyledi. Not: kastım ilkokul mezunlarını aşağılamak vs. değil. Sadece ilkokul mezununun bilimsel çalışmalara ne kadar destek verebileceğiniz kıyaslamaktır.
Dolar 4,34 TAMAM mı.
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