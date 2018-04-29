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Tanju Çolak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

 'GOL kralı' unvanıyla bilinen milli eski futbolcu Tanju Çolak, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilli genel seçimi için AK Parti çatısı altında İzmir'den aday adayı oldu. Kalabalık grupla il binasına gelerek, başvuru yapan Çolak, "Beyefendiye olan saygımız, sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor" dedi.

Tanju Çolak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - 'GOL kralı' unvanıyla bilinen milli eski futbolcu Tanju Çolak, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilli genel seçimi için AK Parti çatısı altında İzmir'den aday adayı oldu. Kalabalık grupla il binasına gelerek, başvuru yapan Çolak, "Beyefendiye olan saygımız, sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor" dedi.
Milli eski futbolcu Tanju Çolak, AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığı binasına gelerek, başvurusunu yaptı. 2014 yılında İzmir'in Urla ilçesinde yine AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Çolak, 2015 genel seçimlerinde de İstanbul'dan AK Parti milletvekili aday adayı olmak istemiş; ancak aday gösterilmemişti. Vekillik şansını bu kez İzmir'den deneyen Tanju Çolak, "İzmir'i çok seviyorum. İzmir aşığıyım. İzmir'e yabancı değilim. İzmir'e gelip, gidiyorum. Urla'da yazlık bir evim var" diye konuştu.
Toplum tarafından çok karşılık gördüğünü dile getiren Çolak, "Halkın teveccühü, sıcaklığı nedeniyle Cumhurbaşkanı'mızın yanında olma ihtiyacını hissettim. Sporcu kişiliği, duruşu beni çok etkiledi" dedi.
'BAĞLILIĞIMI TEKRAR BİLDİRMEK İÇİN BURADAYIM'
Tanju Çolak, 2014 seçimlerinde de aday olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bağlığımı tekrar bildirmek için bugün, burada adaylığımızı koyduk. Konyalılar, Trabzonlular, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri bize çok yoğun destek verdi ve istekli oldular. Biz de dostlarım, arkadaşlarımla buraya gelip, müracaatımızı yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Varlığımız hep AK Parti'de devam etti. Beyefendiye olan saygımız, sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor. Tanju Çolak olarak AK Parti'de uzun yıllardır yoluma devam ediyorum. Görev verilsin, verilmesin; hiç önemli değil. Biz bağlılığımızı bildirmek için bugün buradayız."
Tanju Çolak'ın başvuru dosyasında aday adaylığı için tercih ettiği 2'nci bölge, Samsun olarak belirtildi. Çolak, başvurusunu yaptıktan sonra il binasından ayrıldı.

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Tanju Çolak, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduTanju Çolak, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduTanju Çolak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

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