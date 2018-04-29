HABER

Tanju Çolak, milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Tanju Çolak, milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu

İZMİR (AA) - Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AK Parti'den İzmir 1. Bölgeden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çolak, AK Parti İzmir İl Başkanlığına giderek evrakını teslim etti.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Çolak, İzmir'i çok sevdiğini söyledi. Urla'da bir yazlığı bulunduğunu, zaman zaman gelip gittiğini anlatan Çolak, halkın sıcaklığı ve ilgisinden memnun olduğunu aktardı.

Çolak, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. 2014 seçimlerinde de başvurmuştum. Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar buradan adaylığımızı koyduk. Bu konuda da sivil toplum örgütleri ve spor camiası bize destek oldu. Bugün geldik müracatımızı yaptık. Hayırlı olsun, İnşallah güzel olacak." dedi.

Daha önce de Urla'dan belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptığını hatırlatan Çolak, "Varlığımız hep AK Parti'den devam etti çünkü Beyefendiye olan saygımız sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor. Duruşu, hizmetleri, yaptıklarından dolayı Tanju Çolak olarak AK Parti'den uzun süredir devam ediyorum. Görev verilsin verilmesin hiç önemli değil, biz bu uğurda desteklemeye, bağlılığımızı bildirmek için buradayız." diye konuştu.

Çolak'ı bazı spor kulübü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yalnız bırakmadı.

Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti milletvekiliği aday adaylığı Tanju Çolak

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.