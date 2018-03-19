- "Tank Hasan, demokrasi mücadelesi verdi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin, "Hiç unutulmayacak mücadeleler verdi. Siyasi yönü bir tarafa, 28 Şubat döneminde yiğitliğiyle cüssesinin heybetinden gelen 'Tank Hasan' tabiriyle demokrasi mücadelesi verdi. Sincan'da darbeciler, hukuku hiçe sayanlar tankları yürüttüğünde o, cüssesiyle 'Tank Hasan' olarak bu mücadeleyi verdi." dedi.

Malkoç, tedavi gördüğü Güven Hastanesinde hayatını kaybeden Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, yakınlarına başsağlığını dileklerini iletmek üzere hastaneye geldi.

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Malkoç, Türkiye'nin güzel bir insanı yolcu ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilik yıllarından beri Türkiye'nin meselelerinin içerisinde olan canlı, diri, yüreği memleket sevdası ile çarpan, kalbi iman dolu bir insandı. 1960'lı yıllarda, Siyaset Bilgiler Fakültesinin en zor döneminde Abdülkadir Aksu ve Mehmet Keçeciler beylerle, bir grup arkadaşıyla, yüreklerini ortaya koyarak farklı bir düşünce kuruluşu oluşturdular. Öğrenciliğinde başladığı mücadele, memleket mücadelesi ömrünün sonuna kadar devam etti."