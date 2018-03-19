Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin, "Hiç unutulmayacak mücadeleler verdi. Siyasi yönü bir tarafa, 28 Şubat döneminde yiğitliğiyle cüssesinin heybetinden gelen 'Tank Hasan' tabiriyle demokrasi mücadelesi verdi. Sincan'da darbeciler, hukuku hiçe sayanlar tankları yürüttüğünde o, cüssesiyle 'Tank Hasan' olarak bu mücadeleyi verdi." dedi.
Malkoç, tedavi gördüğü Güven Hastanesinde hayatını kaybeden Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, yakınlarına başsağlığını dileklerini iletmek üzere hastaneye geldi.
Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Malkoç, Türkiye'nin güzel bir insanı yolcu ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Öğrencilik yıllarından beri Türkiye'nin meselelerinin içerisinde olan canlı, diri, yüreği memleket sevdası ile çarpan, kalbi iman dolu bir insandı. 1960'lı yıllarda, Siyaset Bilgiler Fakültesinin en zor döneminde Abdülkadir Aksu ve Mehmet Keçeciler beylerle, bir grup arkadaşıyla, yüreklerini ortaya koyarak farklı bir düşünce kuruluşu oluşturdular. Öğrenciliğinde başladığı mücadele, memleket mücadelesi ömrünün sonuna kadar devam etti."
- "Tank Hasan, demokrasi mücadelesi verdi"
Hasan Celal Güzel'in Turgut Özal'ın Başbakanlık Müsteşarlığından ve bulunduğu çeşitli Bakanlık görevlerinden herkes tarafından hatırlandığını aktaran Malkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Renkli bir simaydı. Yüreği hep memleket için çarpıyordu. Farklı düşünen insanlarla bile muhabbeti, alakası vardı. Özellikle çıkardığı dergilerle, Türkiye'nin demokratikleşmesinde, insan hakları mücadelesinde, hukukun üstünlüğü mücadelesine çok büyük katkılar verdi. Hiç unutulmayacak mücadeleler verdi. Siyasi yönü bir tarafa, 28 Şubat döneminde yiğitliğiyle, cüssesinin heybetinden gelen 'Tank Hasan' tabiriyle, demokrasi mücadelesi verdi. Sincan'da darbeciler, hukuku hiçe sayanlar tankları yürüttüğünde o, cüssesiyle 'Tank Hasan' olarak bu mücadeleyi verdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Memleketimiz inşallah bu güzel insanların kıymetini sağlığında da bilir."
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