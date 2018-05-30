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"Tarih Türk milletini çağırıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Tarih Türk milletini çağırıyor. Bizim her şeye daima hazır olmamız lazım. İnşallah ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak olanlar da gençlerimizdir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tarih Türk milletini çağırıyor. Bizim her şeye daima hazır olmamız lazım. İnşallah ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak olanlar da gençlerimizdir." dedi.

Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yemekhanesinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen iftar programında, üniversite gençliğinden çok büyük beklentilerinin olduğunu söyledi.

Gençlerin, ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah büyük Türkiye’yi gençler inşa edecek. Sizlere güveniyoruz. Malumunuz üzere Cumhurbaşkanımız üç büyük hedef gösterdi. Bunlardan birincisi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşımak. Bunun için gençler hazır mısınız? İnşallah sizler, 2053 yılında İstanbul'un fethinin 600. yılında şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaksınız. İnşallah 2053’e de hazır olacaksınız. Tabii yeni doğanların ve doğacakların da 2071 hedefleri var."

-“Tarih sizi çağırıyor”

Eroğlu, Türkiye’nin üzerinde büyük oyunlar oynandığını dile getirerek, Türkiye'nin gönül coğrafyasının son kalesi olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar’daki üniversiteye Afrika'dan, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan ve Balkanlar'dan gelen 500'den fazla misafirin olduğunu aktaran Eroğlu, "Bunlar gönül coğrafyamızın güzel insanları. Onların Türkiye'den beklentileri var. Ben de Bosna Hersek'e gittiğimde bana her zaman ‘Tarih sizi çağırıyor’ diyorlar. Tarih Türk milletini çağırıyor. Bizim her şeye daima hazır olmamız lazım. İnşallah ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak olanlar da gençlerimizdir." diye konuştu

- "Onları geçeceğiz"

AKÜ'de düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, ülke genelinde yoğun bir çalışma programı yaptığını anlattı.

Gençlerin kendisine büyük bir enerji verdiğini dile getiren Bakan Eroğlu, "Büyük bir Türkiye için, küresel bir güç için hep birlikte gece gündüz çalışmaya ve İngiltere’yi, Almanya’yı, Fransa’yı geçmeye hazır mıyız? Yeminle söylüyorum onları geçeceğiz. Çünkü biz yükselişteyiz, onlar inişte. Allah bu milletten yana. O bakımdan merak etmeyin Allah'ın izniyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler Bakan Eroğlu'na, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuduğu yıllarda Terkos Gölü kenarında çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar

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