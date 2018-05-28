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"Tarihin en önemli seçimlerinden biri"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 03:51 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "24 Haziran basit bir seçim değil. Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali için çok önemli"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran basit bir seçim değil. Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali için çok önemli." dedi.

Eroğlu, Kastamonu'da Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen 188 milyon lira yatırım bedelli 6 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan Şerife Bacıların memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Milletin hizmetkarı olduklarını belirten Eroğlu, "Bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız çok büyük destek veriyor. Biz Kastamonu için ne istediysek ödeneğini ayırdı. Sadece biz değil. Kastamonu'ya gelmek meseleydi. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tüm yolları yaptı. Ilgaz Dağı'nı da delerek 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtı. Yollar Afyon kaymağı gibi oldu." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, eğitimden sağlığa, ekonomiden diğer alanlara ülkenin yeni hizmetlerle tanıştığını ifade ederek, "Paradan 6 sıfır attık, IMF'ye olan borcumuzu ödedik. Biz vatandaştan aldığımız vergileri vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye dünyada ekonomik olarak 17. sıraya yükseldi. Satın alma paritesi açısından dünyada 13. sıraya yükseldi ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımız hedef koydu. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye bu hedefleri koydukça Batı çılgına dönüyor"

Türkiye büyüdükçe önünü kesmek isteyenler olduğuna işaret eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu hedefleri koydukça Batı çılgına dönüyor. 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz' diye planlar kuruyorlar. Batı plan peşinde, oyun peşinde. Parti kapatma, muhtıra, Gezi hadiseleri hep önünü kesme çalışması. 15 Temmuz'da alçak FETÖ'nün darbe teşebbüsü. En hain darbe girişimi. Sizlerin, aziz milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde darbe bastırıldı. Güneyimize terör devleti kurmak için girişimde bulundular. Fırat Kalkanı ile oyunlarını bozduk, daha sonraki oyunlarını da Zeytin Dalı Harekatı ile bozduk. Bu millet çok kahraman bir millet. Oraya giden askerlerimiz, polislerimiz kahramanca destan yazdı."

Eroğlu, Türkiye'ye yönelik yeni planlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Planları suya düşünce şimdi yeni planları var. Bu seferki planları Türkiye'yi ekonomik açıdan dize getirmek. Dolarla oynayalım, ekonomiyle oynayalım, gibi planları var. Ne oyununuz varsa oynayın. Bu millet kahraman bir millet. İnşallah oyunlarınızı 24 Haziran'da boşa çıkaracaktır. Bu millet feraset sahibi, oyunu gördü. Batı'nın ekonomik dalgalanmaları, hileleri, planları, hesapları varsa Cenab-ı Allah'ın da hesabı var. Bu millet onların hesabından gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bu oyunu gördü ve seçimleri öne alarak oyunlarını bozdu. Şimdi sıra sizde. İnşallah 24 Haziran'da bu oyunu bozacaksınız."

Bakan Eroğlu, "24 Haziran basit bir seçim değil. Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında önemli farklar olduğunu aktaran Eroğlu, yatırım ve hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından 6 tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikalarının dağıtımıyla sona erdi.

Törene, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Murat Demir ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Eroğlu, törenin ardından Kuzeykent Pazar Yeri'nde vatandaşlarla sahur yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU temel atma programı Veysel Eroğlu

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