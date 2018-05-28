Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran basit bir seçim değil. Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali için çok önemli." dedi.

Eroğlu, Kastamonu'da Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen 188 milyon lira yatırım bedelli 6 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan Şerife Bacıların memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Milletin hizmetkarı olduklarını belirten Eroğlu, "Bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız çok büyük destek veriyor. Biz Kastamonu için ne istediysek ödeneğini ayırdı. Sadece biz değil. Kastamonu'ya gelmek meseleydi. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tüm yolları yaptı. Ilgaz Dağı'nı da delerek 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtı. Yollar Afyon kaymağı gibi oldu." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, eğitimden sağlığa, ekonomiden diğer alanlara ülkenin yeni hizmetlerle tanıştığını ifade ederek, "Paradan 6 sıfır attık, IMF'ye olan borcumuzu ödedik. Biz vatandaştan aldığımız vergileri vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye dünyada ekonomik olarak 17. sıraya yükseldi. Satın alma paritesi açısından dünyada 13. sıraya yükseldi ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımız hedef koydu. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız." değerlendirmesinde bulundu.