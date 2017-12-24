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Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 16:14 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar

Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a geldi. Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir'in Hartum Uluslararası Havaalanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Sudan milli marşları çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve El-Beşir, gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde Sudanlı çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapıldı. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.

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CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu. Sudan'ın bağımsızlığından bu yana, Türkiye'den bu ülkeye "cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından Erdoğan'ın gelişi tarihi öneme sahip. Erdoğan, programı kapsamında mevkidaşı Ömer el Beşir ile baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ziyaret Sudan Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Sudan ile 15 Temmuz,Ömer Halisdemir ne alaka,karşılamayı Sudan değil de orada ki Akpliler yapmış anlaşılan.
@stastemir o arap bakanın Fahreddin Paşanın ismini duyduğunda rahatsız olması gibi Şehit Halis Demirin ismini görmeg seni geriyormu.
@stastemir aynen öyle...
@stastemir troll zoruna mı gitti:)) o dünyanın reis i napican işte eziklik zor bişey:))))
@stastemir DOĞRU TÜRKİYEDE OLAN DARBEYİ ONLAR BAZI İDDİRAKSİZLERDEN ÖNCE KAVRAMIŞLAR VE HALİS DEMİRİ UNUTMAMIŞLAR..BİZİM ÜLKEMİZDE HALA ANLAMAK İSTEMEYEN,YADA İŞİNE ÖYLE GELEN SAZANLAR VAR..ÖRNEK..
@stastemir bu tür ince mesajların ne demek olduğunu devlet adamları anlarlar. Bunun anlamıTürkiyede neyin nasıl olup bittiğini anlıyor ve biliyoruz. Ama gel gelelimki senin gibi kendi ülkesine düşman birileri o kalın kafalarıyla hala anlayamıyorlar. Yada hazımsızlık hat safhada. Bu nedenle Türkiyedeki bir partinin uzantısını Sudanda düşünebiliyor.
@ybarslan_s niye gerileyim,beni rahatsız eden akp nin şehitleri ve darbeyi kendine yontmasi ve çıkar kapısı görmesidir.
@stastemir bunlar Türkiyeden bi haber kişiler dostum
@sadmem bu ülkede o kadar cok halisdemirler varki bi yazı yazarken önce bunu bi düşün emi
Sudan, Etopya, Senegal ve AFGANİSTAN Ligi Ülkemize Hayırlı olsun ! Sanırım bize bu cehalet ligini layık görüyorlar...!!!
@mcepozdemir senide ülkemizi temsilen abd israil ve ermenistana göndeririz sende aydın olursun
@mcepozdemir ingiltere amerika rusya ve diğer batı ülkeleride senin o kafana göre cahil o zaman. buralar için birbirleriyle savaşıyor cahiller değilmi. halbuki gelip sana sorsalar hiç hiç değmediğini görürler. cahiller işte.
Güzel kardesim,begenmedigin, aşağıda gördüğün O Ulusların insanlari da senin,benim ve tüm insanlar gibi şerefli insanlardandir.Saygi göstermişler.Önem atfetmisler,zoruna giden nedir???
Sayın Erdoğan; Ziyaret edip sonra eleştirmediğiniz, EYYYYYYYYYYYYYY demediğiniz ülke var mı? Acaba bu sorunun neden olduğunu BİR BİLENE SORRSANIZ. Saygılarımla
@menderes_yildirim İŞTE BU YÜZDEN LİDER BU YÜZDEN BÜYÜK...
HAZIR OLUN ! ! ! ! ! Yakında EYYYYYYYYYYYYYYY diye SUDAN da eleştirilecektir. Çünkü Yanlış politikalar, yanlış insanlar, yanlış mantık ile ancak bu kadar yapılır. Saygılarımla
Çok mu koydu sana AKP..afiyet olsun..gözün doymuştur..
@menderes_yildirim yanlış olan herşeye karşı dik duran liderimiz var. SİZE ÇOK BATIYOR AMA. EYYYYYYYYYYYYYYYYYY AHMAKLAR.
@menderes_yildirim o zaman bu senin kafana göre olan yanlış neyse devam edilsin. Zira bu yanlış her neyse Türkiyeyi devamlı büyütüyor.
AVRUPADA NİÇİN DARBE OLMAZ. 1.Hırsızları koruyup kollamazlar. 2.devletteki liyakat sistemini bozmazlar. 3.şeriat devleti kurmaya kalkmazlar. 4.şöforlerini milletvekili yapmazlar. 5.seçimleri adaletli yaparlar.kendileri devletin bütün imkanlarını kullanıp,muhalefete zıkkımın kökünü ye demezler. 6.hırsızlıkları,yolsuzlukları yazmasın diye gazetecileri hapsetmezler. 7.yargıya tasma takıp emrine almazlar. 8.insanların işlerine khk lar ile son vermezler. 9.min adalarında rüşvet paralarını aklamazlar. 10.belediye başkanının ailesini tehdit etmezler. AVRUPALI ALLAHTAN KORKAR.haramdan kaçar.
@kavvak BU YAZDIKLARINI KOYUN GÖZLÜĞÜNDEN BAKANLAR ANLAMAZ. YAZDIKLARINI ANLADIKLARI ZAMAN VE OLUŞTUĞU ZAMAN T.C. UZAYA ASTRONOT GÖNDERİR.
@kavvak osmanlıdakı jön türkler gıbısın .banan avrupalı galıba.hans tomas vs
Çünkü darbeyi finanse eden yaptiran Avrupa Abd dir. Medeniyet dediginiz şey somurgeyle baska ulkelerin mallarini calmakla olmaz. Esas hirsiz Avrupadir. Yüzyıllardır dunyayi somuruyorlar sizlerde onlara ozeniyorsunuz.
mynet vatan haini dolu
@ccwolf bunların çoğu çomar..
yakında afrikanın medeniyet görmemiş kabilelerinide ziyaret ederse şaşırmayalım, dünyada bize saygı gösteren sadece afrika ülkeleri kaldı vah ülkem vah bunlara yardım ederek para vererek bize saygı göstermesini sağlıyoruz başarıya bak.
@horus_15 Fransızlar almanlar ruslar ingilizler çinliler Hollandalılar vs gidiyor değermi kaybediyor yoksa değermi kazanıyor? cıa sizingibileri kendi ülkesine ve yöneticilerine düşman yapmış birer maşasınız zamanı geldimi çöpe atılırsınız unutma tarih hep örnekleriyle dolu. Atatürk'ün en sevmediğigi beyin mandacılık ve teslimiyetçiliktir. Kendi beynini kullanamayanlar başkalarının beyniyle yaşamak zorundadır.
her tarafı pislik götürüyor , ne ziyareti be bunlar
gezecek yer olarak afrika kaldı gibi!
@alaettinaslan Haklısın bir sonraki yeri pensilvanya olacak. Oradan dönerken babanız fetöyü alacak ölü yada diri !!
sayın reisim sen bize lazımsın daha 2023.ce az kaldı ama ziyaretlerini çok dikkatli ve titizce yap dünyanın ne kadar kalleş olduğunu ve bir o kadarda namussuz olduğunu biliyorsun ama ginede sen beni dinle düşmanlar çoğaldıkca tehlike o kadarda arıtıryor. gerekkirse uçakla ülkelere ziyaret vs.gidişlerinde en az üç jetimizle korumayla birlikte gidilmesini istiyorum allah seni bizlere gönderdi daha çok yapılaçak işler var ülkemizde allaha emanet ol allah yar ve yardımcın olsun sağ salim kaza bela vermesin sana ve türkiyemize allahın duası üzerine olsun .amin....
@lions5334 HİÇ LAZIM DEĞİL ALLAH TEZ ZAMANDA ALLAH MİLLETİ KURTARSIN BU KUL HAKKI YİYENDEN 2023 KADAR İNŞALLAH BU DEVLETİ SAVAŞA SOKMAZ
Zorunuza mı gitti yorum yapan ezik fetoşlar
Kafayı Erdoğan la yemiş bizdeki yerli çakallar salyalarını akıtarak yine Erdoğan a saldırıyorlar..kalpleri kin ve nefretten kararmış bu guruh takımının hayatları hep böyle kahretmekle geçecek.
Artık avrupaya gidemiyor ya ne yapsın Afrika paklar ancak
@anaforum kıskanma çatlarsın..senin gibi kafalar hep yönetilmeye mahkumdur..eğer Türk sen gurur duymalısın..hangi partiden olursan ol sevmesende bu ülkenin C.Başkanı..
@s.hazir senin övdüğün kişi türkmü
@ogurgan sapına kadar Türk..Türk olmadığını iddia eden sahtekar çok.
sudan bir ziyaret
TAYYIP ISLAM Ülkelerinin En Fakirine Kabul Edildi (Kudüs Oylamasi Sonunda ) Amerika Dolarlari Vermezse Tayyip Ten Yardim Istemeye Yüzümüz Olsun Diye OSMANLI Padisahi Gibi Karsiladilar Etme Görme Dünyasi Iste Buna Denir
burada boş boş yorum yapanlar 15 temmuz da reis size cevabi verdi hadi koşun makarna kuyruğuna
dolar 3.81 euro 4.52 benzin,mazot,et,süt...hayat Türkiye'de çok pahalı.avrupayı geçtik.TL gün geçtikçe değerini yitiriyor.halkın alım gücü sıfır.ötv+kdv,zamlar halkı bezdirdi.%11 büyüdük,ama halkın cebine giren bişey yok.zenginler iyice kasasını doldurdu.fakir iyice fakirleşti.bu sorunlarımızı kim çözecek???
SEN TÜRKİYENE BAK RTE BEYYYY HALKIN SIKINDILAR İÇİNDE SEN GEZMEK İÇİN YARATILMIŞSIN İSRAFTA BİR NUMARASIN SANA YAKIŞTIRAMIYON ORAYA GİTCENE GÖSTERİS YAPCANA İSRAFTAN KACINMANI RİCA EDİYOM HALKININ HALİNE BAK ONUN CARESİNİ BULUNNNNNNNNNNNNNNN
@ezerim35 Ahhh be şakirt cümleleri, iyi çalışın iyi seçimler yakın FETÖRALLER !!!
Nasıl ve ne şekilde karşılanmak önemli değildir.Önemli olan bu dünyada bulunduğun ülkenin yaşam kalitesi ve demokrasinin uygulamasıdır.Evet kral karılı iyi karşılar,sultan da sultanı iyi karşılar.Ülkemiz on yedi aydır olağan üstü halle yönetiliyor,KHK'larla ülkeyi yöneten meclis devre dışı bırakılırken vay efendim Sudan cumhurbaşkanı bizi bilmem nerde ne şaşalı karşılaşmiş yesinler sizin adalet ve demokrasi anlayışınızı.Dünyanın en geri kalmiş,halkı aclıkla boğuşan ülkelerin ziyaretleri acaba oraları yöneten kralları desteklemek anlamından öteye ne kazandırır? insanlık için sadece barış.
Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çok çıkıyor fakat gücü kuvveti yok.kimse takmiyor.bizdekilerden başka
reisin dikeni iz bırakıyor galiba kuyruk acıları hiç geçmiyor neüdi belirsiz laf delikanlılarının sırf dikkat çekmek için konuşan varlıklar zehirinizde boğulun inşallah yılanlar. bir ömer bin yılana bedeldir..
salyalı çakallar yine atlamışlar salyalarını saçıyorlar. it ürüyor kervansa habire yürüyor. havlayan havladığıyla kalıyor. Büyüyen büyüyor küçülen habire küçülüyor.
Bizi Arap ligine soktugun için yerin dibine gir tayyip
Keşke sudanda kalsalarda Turkiyeme bir daha gelmeseler
menderes yıldırım sen muhtemelen fetöcüsün
TAYYIP Sudan da Son OSMANLI Padisahi Gibi Karsilandi KUDÜS Oylamasi Sonrasi Cok Anlamli Bir Resim Amerika Sudana Dolar Vermezse TAYYIP TL Versin Diye ?
Hazımsızlık böyle olsa gerek
ne işin var orada, yolluk ,yevmiye, harcırah cebe insin, dostlar alışverişte görsün
yeni paktımız hayırlı olsun
Sehidimizin resmi heryerde fakat Yuksek lisan yapan onlarca astsubayin ustune radyo tv okuyan astegmen getiriyoruz..nerde adalet
Uluslar arası ilişkiler kararlılık ve istikrar ister abd yi abd yapan rusyayı rusya yapan dış politika istikrarlı siyaset üretmeleridir içe dönük çocuk olmaktan çıkıp zeki ve afacan çocuk olma zamanı gelmiştir burada yorum yazanlar ilkesiz idealsiz sadece egoizmini tatmin yönünde yorum yazmışlardır sadece kendi düzeylerine hitap edebilirler dünyada bu tür düşünceye sahip olan toplumlar manda maşa oyuncak ve teşeron olmaya mahkumdurlar Filistinli küçük kız ve daum sendromlu delikanlı kadar onurlu ve cesaretli olmak bile özgürlüğün kararlılığın ve inancın sembolüdür bu ülkedeki kıymetsizlere örn
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