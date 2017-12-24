Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar

Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a geldi. Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir'in Hartum Uluslararası Havaalanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Sudan milli marşları çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve El-Beşir, gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde Sudanlı çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapıldı. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.