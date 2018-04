Tarım Bakan Yardımcısı Danış, Edirne’de STK temsilcileriyle görüştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Danış, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu’nda Danış, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tarım konusundaki sorunlarını dinledi. Danış, “Bakanlık olarak büyükbaş ve küçükbaşta dişi hayvan kesimi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Et ithalatı yapıyoruz. Et açığımız var. Anaç hayvanımızı çoğaltmamız gerek. 5,5 milyon anaç hayvanımız var. 7 milyon ulaşan rakamlarda bizim et ithalatımız biter. Mümkün olduğu kadar dişi hayvan kesimini zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sahte raporla hayvanların kesildiği bize rapor ediliyor. Dişi kuzularımızı kesmeyelim diyoruz. Ancak bunları bakacak yer ve sermaye olmayabiliyor. Bununla ilgili de bakanlık olarak arayış içerisindeyiz. Halk elinde ıslah projeleri yürütüyoruz. Buralarda da elde edilen damızlıkların da satılamadığı bize rapor ediliyor. Bunu desteklememiz lazım. Elde edilen bir damızlık var ve üretici elinde çıkaramıyor. Bu da sorun” dedi.

“Aile işletmelerini 100 bin TL kaynakla destekliyoruz”

Danış, “Aile işletmelerini 100 bin TL kaynakla destekliyoruz. Ziraat Bankası ile ciddi bir çalışma yapıldı. Trakya’da aile işletmelerinin ihtiyacı olan bir şeydi. Aile işletmelerini bir tık daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Ortalama şu anda 5. İşletme büyüklüğü 8-10 yapabilirsek olumlu olacak. İnşallah başarılı olacağız. Önemli bir destek. Kalıcı bir uygulama olur diye ümit ediyoruz” dedi.