HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan 14,5 milyar liraya çıkardık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan şu anda 14,5 milyar liraya çıkarmışız ve bayrama kadar bunun 10 milyar lirasını tamamlamış olacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan şu anda 14,5 milyar liraya çıkarmışız ve bayrama kadar bunun 10 milyar lirasını tamamlamış olacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, Süleyman Şah İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Akçakale Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi binalarının temel atma töreni ile TKDK Kırsal Kalkınma Projeleri açılış törenine katıldı.

Fakıbaba, ilçede yarısı hibe olmak üzere 5 milyon lira ile 16 yatırım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakanlığı süresince güzel projelere imza attıklarını belirten Fakıbaba, "Türkiye'nin en büyük tarım il binasını yapıyoruz, yem, isot (biber), fıstık fabrikası, 50 bin tonluk lisanslı hububat deposu yapacağız. Bu projelerin ne kadar önemli olduğunu sizler bize hak vererek göreceksiniz." dedi.

Bakan Fakıbaba, halkın en güzel hizmetlere layık olduğunu ifade ederek, el ele vererek daha güzel projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mozatla ilgili sözlerine değinen Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan şu anda 14,5 milyar liraya çıkarmışız ve bayrama kadar bunun 10 milyar lirasını tamamlamış olacağız. 'Deponun yarısı sizden yarısı bizden demiyoruz. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden... Sayın İnce, mazotun yarısı sizden yarısı bizden. 1,8 milyar ödemeye başlamışız ve 2018 yılında da ödemeye devam edeceğiz. Yarısı sizden yarısı bizden nasıl hesap ediliyor Sayın İnce. Bakın bu hububatta bir dönüme 6, mısırda 10, pamukta 20, ayçiçeğinde 7, pirinçte 20 litre. Yani diyoruz ki 100 dönüm yeriniz var, pamukta ne kadar harcadınız 20 litre. O zaman 10 litresini biz veriyoruz. 2018 yılında 1,8 milyar lira bizim mazot desteğimiz var."

Fakıbaba, daha sonra aynı yerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
İçişleri Bakanı Soylu Feriköy'de halka seslendiİçişleri Bakanı Soylu Feriköy'de halka seslendi
Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Akçakale Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gençlik merkezi gıda temel atma töreni

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.