"Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan 14,5 milyar liraya çıkardık"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan şu anda 14,5 milyar liraya çıkarmışız ve bayrama kadar bunun 10 milyar lirasını tamamlamış olacağız." dedi.
Bakan Fakıbaba, Süleyman Şah İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Akçakale Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi binalarının temel atma töreni ile TKDK Kırsal Kalkınma Projeleri açılış törenine katıldı.
Fakıbaba, ilçede yarısı hibe olmak üzere 5 milyon lira ile 16 yatırım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.
Bakanlığı süresince güzel projelere imza attıklarını belirten Fakıbaba, "Türkiye'nin en büyük tarım il binasını yapıyoruz, yem, isot (biber), fıstık fabrikası, 50 bin tonluk lisanslı hububat deposu yapacağız. Bu projelerin ne kadar önemli olduğunu sizler bize hak vererek göreceksiniz." dedi.
Bakan Fakıbaba, halkın en güzel hizmetlere layık olduğunu ifade ederek, el ele vererek daha güzel projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mozatla ilgili sözlerine değinen Fakıbaba, şöyle konuştu:
"Tarım desteklemelerini 1,8 milyardan şu anda 14,5 milyar liraya çıkarmışız ve bayrama kadar bunun 10 milyar lirasını tamamlamış olacağız. 'Deponun yarısı sizden yarısı bizden demiyoruz. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden... Sayın İnce, mazotun yarısı sizden yarısı bizden. 1,8 milyar ödemeye başlamışız ve 2018 yılında da ödemeye devam edeceğiz. Yarısı sizden yarısı bizden nasıl hesap ediliyor Sayın İnce. Bakın bu hububatta bir dönüme 6, mısırda 10, pamukta 20, ayçiçeğinde 7, pirinçte 20 litre. Yani diyoruz ki 100 dönüm yeriniz var, pamukta ne kadar harcadınız 20 litre. O zaman 10 litresini biz veriyoruz. 2018 yılında 1,8 milyar lira bizim mazot desteğimiz var."
Fakıbaba, daha sonra aynı yerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
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