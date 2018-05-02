Tarım sektörüne verilen destekler

SEVAL GÜLER - Tarım sektörüne sağlanan devlet desteğinin son yıllarda giderek arttığı ve çeşitlendiği, bu kapsamda 2002 yılında 1,8 milyar lira olan, 2017 yılında 12,8 milyar liraya ulaşan toplam tarımsal desteğin, 2018 yılında ise 14,5 milyar lira olarak planlandığı bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in tarımsal üretimde desteklemelere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Yanıtta, bakanlıkça tarım sektörünün geliştirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla tarımsal desteklerin artırıldığı ve sektöre yönelik yeni projelerin uygulamaya geçtiği belirtildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılından itibaren bitkisel ve hayvansal üretimde ülke potansiyelini etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliği üst seviyeye çıkarmak için önemli projeler başlatıldığı aktarılan yanıtta, bu çerçevede ülke için önemli tarımsal ürünlerde kendi kendine yeten planlı üretim için yeni ve etkin bir destekleme modeline geçişin hedeflendiği ve gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli uygulamasına geçildiği, 941 havzada 21 ürünün en uygun olduğu havzalarda desteklendiği vurgulanarak, hayvancılıkta ise Yerli Üretimi Destekleme Modeli kapsamında; Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri, Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması, Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi projelerinin hazırlandığı ve uygulamaya geçildiği bildirildi. Söz konusu destekleme modeli ile artan kırmızı et talebini karşılamanın, damızlık üretimini geliştirmenin, meraları rasyonel kullanmanın, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmenin, buzağı ölümlerini önlemenin, süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümenin hedeflendiği bilgisine yer verilen yanıtta, şöyle denildi: "Tarım sektörüne sağlanan destekler son 15 yılda önemli oranda artırılmış ve sektörün geliştirilmesi temelinde çeşitlendirilmiştir. 2002 yılında 1,8 milyar lira olan toplam tarımsal destekler, 2017 yılında 12,8 milyar liraya ulaşmıştır. 2003-2017 döneminde tarım sektörüne Bakanlığımız cari transfer bütçesinden karşılıksız ve nakit olarak verilen tarımsal destek miktarı toplamda 103 milyar lira olmuştur. 2018 yılında ise 14,5 milyar lira tarımsal destek verilecektir."

- Üretim giderlerine yönelik destekler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üretim girdilerine de önemli destek verildiğinin altı çizilen yanıtta, bu kapsamda mazot desteğinin 2003 yılında, kimyevi gübre desteğinin 2005 yılında başlatıldığı, 2003-2017 döneminde çiftçilere toplam 15 milyar lira mazot ve gübre destekleme ödemesi yapıldığı aktarıldı. Yanıtta, şunlar kaydedildi: "2017 yılı üretim sezonundan itibaren ise mazot maliyetinin yüzde 50'si desteklenmeye başlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında ise gübre ve yemde KDV kaldırılmıştır. Sertifikalı tohum kullanım desteği 2005 yılında, sertifikalı tohum üretim desteği ise 2008 yılında başlatılmış olup, bugüne kadar 1 milyar lira sertifikalı tohum kullanımı desteği, 330 milyon lira sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmıştır. Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile damla-yağmurlama sulama yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilmektedir."