Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: (Yunanistan'daki orman yangını) Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil."

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ
Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum