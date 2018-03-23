Taşçı: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı örnek alıyorum”

Atakum ilçesinde başarılı bir 4 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Şu an ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyorum. Aynı hizmet aşkıyla çalışıyor, ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

Atakum ilçesinde geride bıraktıkları 4 yıllık görev süreçlerine birbirinden önemli projeleri ve çalışmaları sığdırdıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kendisine rol model olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu başarılı hizmet anlayışının kendilerine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Taşçı, “Önümüzde başarılı bir örnek var. Hem yerel hem de ulusal ölçekte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyorum” diye konuştu.

Önemli projeler ve kapsamlı çalışmalarla dolu bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4 yıllık görev sürecimize, birbirinden önemli projeler sığdırdık. Devletin sağlık hizmetlerinden faydalanmak, herkes gibi Atakumluların da hakkıydı. Biz bu anlamda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasının ilçemize kazandırılmasını sağladık. Göreve geldiğimizde ilçede bir adet spor alanı vardı. Bu sayıyı 4 yılda 14’e çıkarttık. İlçemizin hem yerli hem de yabancı turizmine katkı sağlaması ilk hedef tutularak, Seyir Tesisi ve Osmanlı Hamamları ve Öğrenci Etüt Merkezi projelerimizi tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. E-Belediyecilik alanında Karadeniz Bölgesi’nin en başarılı belediyesi haline gelirken, Atakum Belediyesi Down Kafe projemizle, melek yüzlü kardeşlerimize istihdam yolunu açtık. Hayır Çarşısı projemizle hem ilçede hem de ihtiyaç olan bir çok komşu il ve ilçede ihtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürüyoruz” şeklinde konuştu.