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Taşkent’te Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri üçüncü aşaması sona erdi.Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri üçüncü aşaması bugün sona erdi.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri üçüncü aşaması sona erdi.
Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri üçüncü aşaması bugün sona erdi. Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede gümrük vergilerinde indirim yapılacak ürünler listesi konusu ve anlaşma taslağı masaya yatırıldı.
Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Ekonomi Bakanlığı temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmede Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adliye Bakanlığı, Devlet Gümrük Komitesi, “Özstandart” Ajansı ve “Özbekekspertiza” sertifika ve teftiş hizmetleri şirketi uzmanları de hazır bulundu.
Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ilk aşamaları 2017 Aralık’ta ve 2018 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşmişti.
İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalama teklifi 2017 Mayıs’ta gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nda Türkiye tarafından yapılmıştı.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri

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