Taşkesenlioğlu AK Kadınları yalnız bırakmadı

Erzurum AK Parti İl Teşkilat Üyeleri ile bugün Tekman ve Hınıs İlçe Kadın Kongrelerine katılan Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, partilileriyle sohbet etti ve AK Partinin hizmetlerini anlattı.

Beraberinde AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik ve ilçe koordinatörleri Cengiz Tosun ve Nuh Şenol ile birlikte Tekman ve Hınıs İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Zehra Taşkesenlioğlu, kadın partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

‘Tekman ve Hınıs huzurlu ilçe’

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Tekman ilçe kadın kolları kongresinde yaptığı konuşmada son iki yıldır Tekman’da ve diğer ilçelerde terör örgütüne kimsenin itimat etmediğini, artık bu topraklarda huzurun egemen olduğunu söyledi.

Şimdi artık 2019 seçimlerine hazırlanmanın zamanının geldiğini ve çalınmadık bir kapı, sıkılmadık bir el bırakmayacaklarını söyleyen Taşkesenlioğlu, “Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara çok güvendiğini ve geleceğin inşasının kadınlarla mümkün olabileceğini her fırsatta söylüyor. Biz de Genel Başkanımızın bu açıklamasından yola çıkarak önce 2019 Mart seçimlerine, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en güçlü bir şekilde girmek için gece gündüz demeden çalışacağız.” dedi.

Tekman İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde, görevi bırakan eski başkan Fadime Tepe’nin yerine Ebru Aydın seçilirken, Hınıs İlçe Başkanlığı’na ise Betül Yıldız’ın yerine Ebru Aydın seçildi.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu,Hınıs ve Tekman kadın kolları kongresinde eski başkanlara emeklerinden ötürü teşekkür ederek, yeni görev alan başkanlara da bugünden itibaren çalışmaya başlamalarını öğütledi. Taşkesenlioğlu, “beşiği sallayan el, dünyayı sallar mantığıyla 2019 seçimlerinde zafer elde etmek için gayret göstereceğiz” dedi.

‘Hınıs’ta okuma yazma öğrenen kadınlara çeyrek altın taktı.’

Hınıs’ta, belediyenin başlattığı okuma yazma seferberliğine katılan kadınlarla bir araya gelen Zehra Taşkesenlioğlu, kursu başarıyla tamamlayan kadınlarla önce kitap okudu, sonra çeyrek altın taktı. Hınıs Kaymakamı Bülent Ay’la birlikte kadınlarla sohbet eden ve okuma yazma öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hınıs programını şehitler için oluşturulan hatıra ormanına ağaç dikerek tamamlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Karaçoban İlçesine geçti. Burada da partililerle bir araya gelen Taşkesenlioğlu, AK Partinin hizmetlerini anlattı, esnafı ziyaret etti ve vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.