AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı Zehra Taşkesenlioğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Erzurum'da şoförlüğünü yaptığı takside vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tarihi Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektiren Taşkesenlioğlu, ardından üzerinde "Vakit Taksi" yazan aracın sürücü koltuğuna geçti.

Araçta gerekli kontrolleri yaparak yola çıkan Zehra Taşkesenlioğlu, taksiye binen vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Taşkesenlioğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hakkında konuşma fırsatı bulduğu yolculardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi.

Zehra Taşkesenlioğlu, sohbet havasında geçen yolculukların ardından vatandaşlardan ücret almayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

