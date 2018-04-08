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Taşköprü’de ‘AK Parti Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Yerel Yönetim Buluşmaları” toplantısı Taşköprü ilçesinde yapıldı.Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Yerel Yönetim Buluşmaları” toplantısına AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Murat Demir, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Osman Karabelioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları, Kadın Kolları, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, göreve geldiği günden bu tarafa ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Taşköprü’de ‘AK Parti Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı yapıldı

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Yerel Yönetim Buluşmaları” toplantısı Taşköprü ilçesinde yapıldı.
Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Yerel Yönetim Buluşmaları” toplantısına AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Murat Demir, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Osman Karabelioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları, Kadın Kolları, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, göreve geldiği günden bu tarafa ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantıda Taşköprü ilçesinde yapılan çalışmalar ile ilgili video izleyenlerden büyük beğeni aldı.
“Şeker Fabrikasının bacası tütecek”
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise, “Taşköprü için en önemli hususların başında Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçecek olması ve Taşköprü’de doğalgazın yanmasıydı. Belediye başkanımızı bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Demir, “Şeker Fabrikası’nın bacası tütecek merak etmeyin. 100 milyon paradan bahsediyoruz. Bir sanayici çalıştırmayacağı bir yer için 5 yıllığına bu parayı riske atmaz. Gerekli modernizasyonu yaparak üretir. Satılmazsa da aynı şekilde devam edecek” diye konuştu.b
Konuşmaların ardından ilçe muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar, Taşköprü ilçesinde ve köylerinde ihtiyaç duyulan yol, su, kanalizasyon, gibi konular hakkında istek ve taleplerini dile getirdiler.

Taşköprü’de ‘AK Parti Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı yapıldı

Taşköprü’de ‘AK Parti Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı yapıldı

Taşköprü’de ‘AK Parti Yerel Yönetim Buluşmaları’ toplantısı yapıldı

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