Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ankara'da

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Minnihanov, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında incelemeler yaptı.

TRT Seyir Durağı'nda bulunan ana kumanda merkezini de gezen Minnihanov, "Ankara'yı buradan görmek çok güzel. Ankara böyle çok daha güzel görünüyor. Kendi ülkemde de benzer sistemi kurmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İncelemede, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ve EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu da yer aldı.

