Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da hazır bulundu.
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