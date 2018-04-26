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Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da hazır bulundu.

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