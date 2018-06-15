"Tatil planlarınızı bir hafta erteleyin"

SAVAŞ GÜLER - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış durumda. Vatandaşlarımızın da tatil planlarını bir hafta ertelemelerini ve oy kullanmalarını öneriyorum." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Konya'da, AA muhabirine açıklamada bulunan Sorgun, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Oy kullanmanın öneminin, demokratik olmayan ve seçim yapılmayan ülkelerde fark edildiğini belirten Sorgun, "Bizim insanımız yüzde 85'lere varan katılım oranıyla dünyada en çok katılımlı seçimleri yapıyor. Ancak bayramdan bir hafta sonra seçimin yapılacak olması, okulların tatile girmesi ve tarım mevsimi olmasından dolayı vatandaşlarımızın bu konuda bir ihmal göstermemelerini, sandığa gitmelerini ve en demokratik hakları olan oylarını kullanmalarını öneriyorum. Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış durumda. Vatandaşlarımızın da tatil planlarını bir hafta ertelemelerini ve oy kullanmalarını öneriyorum." diye konuştu.

- "Bayramda yurt dışında oy kullanma işlemleri daha yoğun olacaktır"