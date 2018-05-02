HABER

Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, cumartesi günü yapılacak temayül yoklaması için teşkilat turuna çıktı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, cumartesi günü yapılacak temayül yoklaması için teşkilat turuna çıktı. Narlıdere AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatlıses, "Ben AK Parti'ye gönlümü verdim. Gerekirse kellemi de veririm" dedi. AK Parti'de milletvekili aday adayları için 5 Nisan Cumartesi günü teşkilat üyelerinin katılımıyla temayül yoklaması yapılacak. Ak Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses de teşkilattan onay alabilmek amacıyla bölgesindeki 14 ilçe için tura çıktı. Tatlıses'in ilk durağı, evinin de bulunduğu Narlıdere ilçesi oldu. Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tatlıses'e, kendisi gibi Ak Parti İzmir 1'inci bölge aday adayı olan Narlıdere eski Başkanı Aslan Bilgi de eşlik etti. İzmir için yapacak çok işinin olduğunu belirten Tatlıses, "Oy verin, yapalım" dedi. AK Parti'nin hizmetlerini de anlatan Tatlıses, "Ben önce Karşıyaka'ya gidiş ve gelişi düşünüyorum. 2,5 saatte gidiyoruz, neden 5 dakikada gitmeyelim? Bunu da devlet yapar, seçilen hükümet yapar. Versinler oyları yapalım. Yapalım da görelim. Yalova'dan otobanı Topçulara bağlamadılar mı. 'Bağlanmaz' dediler, hayal bile edemezlerdi. Bağladı işte; ama bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Hiç boğazın dibi delinir miydi? İstanbul'da 3'üncü köprüyü yaptı ve insanlar mutlu, huzurlu. Kaza yok, bela yok" diye konuştu. Kendisi için "Ak Parti'ye ne verdin?" denildiğini aktaran İbrahim Tatlıses, Ak Parti'ye gönlünü verdiğini, gerekirse kellesini de vereceğini söyledi. Tatlıses, "'Neden?' diye sorun. Çünkü çalışıyor. Çalışmayan adama neden vereceğiz? Çalışmayana ekmek yok, o çalışıyorsa ben de onun yanında olacağım. Ölümüne, öyle bedava yok ölümüne. Parayla, pulla işim yok. Benim her şeyim var. Özel uçağım da var villam da var. Bu saatten sonra paraya, pula ihtiyacım yok; milletin sevgisine ihtiyacım var. İnsanların sevgisini, kalbini alayım yeter; çünkü kalp parayla alınmıyor" diye konuştu.

1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
Komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardıKomşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.