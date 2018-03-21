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Tayfun Talipoğlu'nun vefatının birinci yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde özlemle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 1. yılında Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nu özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından, Talipoğlu'nun vefatının birinci yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Yol Hikayesi'nde 'Başındayız biliyorum, sonu da yok bu yolculuğun. Nöbet sırası bizdeymiş gibi geldi bana, çünkü gördüm ki en çorak toprakta biten ayrık otu bile bir şeyler aktarmakta kuşağına.' demişti Tayfun Talipoğlu. Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteci Tayfun Talipoğlu Twitter

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