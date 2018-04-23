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TBMM 23 Nisan özel oturumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele şartları içerisinde geliştirdikleri metot, savaşın ancak milletle beraber kazanılacağı inancıyla onları TBMM’nin kuruluşuna götürmüştür.

TBMM 23 Nisan özel oturumu

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele şartları içerisinde geliştirdikleri metot, savaşın ancak milletle beraber kazanılacağı inancıyla onları TBMM’nin kuruluşuna götürmüştür. Böylece Kurtuluş Savaşı’nın önder kadrosu ile millet arasında bir düşünce ve inanç birliği oluşmuştur. Eşsiz Türk milletinin ortaya koyduğu bu güç, milletin kendisidir" dedi.
TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de özel oturum düzenlendi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında toplanan Mecliste MHP adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı bir konuşma yaptı. TBMM’nin açılmasının Türk milletinin en önemli adımı ve eseri olduğunu ifade eden Kalaycı, TBMM’nin açılmasının dönemin şartları göz önünde bulunduğunda kararlı bir adım olduğunu ifade etti. Milletin kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920 itibariyle gösterdiğini aktaran Kalaycı, "Türk milleti esaret vaziyetini şiddetle reddederek vekillerini Ankara’da toplamış ve kendi kaderine kendisinin yön vereceğini ilan etmiştir. TBMM her şeyden önce Türk milletine duyulan sevgi ve saygının eşsiz bir tezahürüdür. Milli iradeye sadakatin, milli egemenliğe bağlılığın meşruiyete verilen önemin çok net kanıtıdır. Fedakarlık burada zirveye tırmanmıştır. Anadolu’nun ortasında o dönemin zor şartları altında hilalin cihana meydan okuması, milletimizin hayat ve varlık haklarına sahip çıkması şüphesiz TBMM’nin üstün kabiliyetiyle gerçekleşmiştir. Ankara’ya gelmenin ölüm demek olduğu bir dönemde burada toplanan kahramanlar, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, milletimizin sesi, demir yumruğu olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele şartları içerisinde geliştirdikleri metot, savaşın ancak milletle beraber kazanılacağı inancıyla onları TBMM’nin kuruluşuna götürmüştür. Böylece Kurtuluş Savaşı’nın önder kadrosu ile millet arasında bir düşünce ve inanç birliği oluşmuştur. Eşsiz Türk milletinin ortaya koyduğu bu güç, milletin kendisidir. TBMM bir yanda cepheleri yönetirken, diğer yandan bağımsız ve onurlu yaşamanın esaslarını belirlemiştir. Cumhuriyetimiz bu ortamda yeşermiştir. Meclisimiz Gazi Meclis unvanını fazlasıyla hak etmiştir" şeklinde konuştu.
Bugünkü TBMM’nin ilk Meclisin emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ işgalini durdurduğunu ve gazilik unvanını teyit ettiğini dile getiren Kalaycı, "TBMM yalnızca kurumsal bir yapı değil büyük Türk milletinin yaşama, var olma, bağımsızlık ve özgürlük coşkusunun temsil edildiği milli ruhun ta kendisidir. TBMM aklın, adaletin, uzlaşmanın demokrasiyle mühürlenmiş manevi sözleşmesidir. İmparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni bir devlet doğmuşsa, Türk milleti aynı ülküler etrafında buluşmayı başarabilmişse bunun şeref payesi TBMM’ye aittir" diye konuştu.
Kalaycı, TBMM’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte etkin ve güçlü bir şekilde var olacağını belirterek, 98’inci yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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