TBMM AB Uyum Komisyonu toplantısı

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, imtiyazlı ortaklığın hiçbir şekilde telaffuz edilmediğini belirterek, "Tam aksine Türkiye'nin adaylığı vurgulandı. Bunun değişmeyeceği söylendi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Başka bir şey kabul edemeyiz' diyerek, bunu gayet net bir şekilde vurguladı." dedi.
TBMM AB Uyum Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Yenel, "Türkiye-AB İlişkilerinde Mevcut Durum" konulu brifing verdi.
Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin bilgiler veren Yenel, "Bizim amacımız bir bakıma karşılıklı güveni tekrar sağlamak. Çünkü epey bir sıkıntı oldu. 2015'ten sonraki göç kriziyle biz birbirimize yaklaştık, 3 zirve yaptık o dönemde, birtakım anlaşmaları sağladık. Ama özellikle de 15 Temmuz'dan sonra ilişkiler ne yazık ki geriledi. O bakımdan amacımız bir bakıma ilişkileri tekrar bir düzene koymaktı." ifadesini kullandı.
Zirveden önce AB'ye bir yol haritası taslağı sunduklarını belirten Yenel, bu tasarıda, Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016'da varılan mutabakatın temelinde, ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğine yönelik önerilerin bulunduğunu aktardı.
Katılım müzakerelerinin önünün açılmasını istediklerini hatırlatan Yenel, vize muafiyeti çalışmalarının tekrar başlatılması yönünde girişimde bulunduklarını, Gümrük Birliğinin yenilenmesi ve güncellenmesi konusunda müzakerelerin tekrar başlamasını istediklerini söyledi.
Terörle mücadele konusunda iş birliğinin gayet iyi bir şekilde sürdüğüne de işaret eden Yenel, bunun daha da fazla iş birliği içerisinde yapılmasını istediklerini dile getirdi. Yenel, "PKK konusunda, AB'nin bazı ülkelerinin daha etkin bir şekilde çalıştığını müşahede ettik, bunun devamını istedik. FETÖ konusunda da her ne kadar onlar bir terör örgütü olarak görmeseler bile bizim uyarılarımızı dikkate almalarını istedik. Bu konuda, anladığımız kadarıyla daha dikkatli davranmaya başladılar." diye konuştu.
Ortak çalışma alanları bakımından Balkanların ön plana çıktığına dikkati çeken Yenel, Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerini desteklediğini vurguladı.
Yenel, zirvede, askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuklanmasının da AB yetkililerince sık sık gündeme getirildiğini ve bu durumun Türkiye tarafında rahatsızlık yarattığını ifade etti.
Selim Yenel, "Bizim amacımız bundan sonra ilişkileri çok fazla sarsmadan, yine eskisi gibi güzel bir düzleme oturtmak ve ilişkilerimizi her alanda geliştirebilmek. Bu çerçevede birtakım toplantılar öngörülüyor. Dileriz, önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha iyi bir düzeye ulaşır." dedi.
Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Yenel, vize konusunun da zirvede gündeme geldiğini belirtti.
Yenel, "İmtiyazlı ortaklık hiçbir şekilde telaffuz edilmedi. Tam aksine Türkiye'nin adaylığı vurgulandı. Bunun değişmeyeceği söylendi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Başka bir şey kabul edemeyiz' diyerek, bunu gayet net bir şekilde vurguladı." diye konuştu.
Türkiye-AB ilişkilerinde 2019 yılını önemsediğinin altını çizen Yenel, "Çünkü Avrupa Parlamentosu, Komisyon Başkanı, Konsey Başkanı yenilenecek. Dolayısıyla AB'nin görünümü değişecek. Ayrıca Brexit fiilen artık gerçekleşecek. Ülkemizde de seçimler olacak. O bakımdan 2019, farklı bir yöne doğru değişiklikler ortaya koyabilir. Konjonktür olumlu da olumsuz da olabilir. Buna hazırlıklı olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefinin devam ettiğini dile getiren Yenel, bunun devlet politikası olduğunu ifade etti. Yenel, "Bu çerçevede de reformların devam etmesi zaten kendi yararımızadır. Yani üyelik olsun, olmasın reformların yapılmasından biz kazançlı çıkacağız." diye konuştu.
-Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı görüşüldü
Öte yandan komisyon, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı'nı da tali komisyon olarak görüştü.
Tasarıya ilişkin olarak komisyon üyelerine bilgi veren Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, tasarının piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan tüm ürünleri kapsadığını belirterek, AB'ye yapılan ihracatın da bu kapsama alındığını söyledi.
Şenel, ithalatçıların da tasarı ile tüm sorumluluklarının belirlendiğini dile getirdi.
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik de bakanlığın tasarıya ilişkin görüş ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Komisyon, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı'nın, geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, uygunluk görüşüyle birlikte esas komisyona gönderilmesine karar verdi.
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