TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçim ittifakına ilişkin, "Milliyetçi Harekat Partisi ile bu seçim ittifakı meselesi seçim yaklaşıyor acaba ne yapacağız gibi bir endişeden değil 15 Temmuz'dan bugüne kadar birlikte yürümüş olduğu yolun kurumsallaştırılması anlamında bir adımdır. Bu bakımdan bu seçim ittifakı daha sonra Cumhur İttifakı ismini koyduğumuz bu ittifak bu anlamda Türkiye'de güçlü bir siyasi iktidar duruşunun tavrının temeli olarak kanun düzenlemesiyle ortaya çıktı, inşallah meclisten de geçecektir." dedi. Şentop, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılmak üzere geldiği Uşak'ta Vali Salim Demir'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Şentop, partisinin düzenlediği Siyaset Akademisine katılmak için kente geldiğini belirterek, Siyaset Akademisinin 10'uncu yılında olduğunu ve bunun da bir kurumsallaşmayı ve istikrarını ifade ettiğini aktardı. Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası siyasette kendisine yeni bir yol çizdiğini belirten Şentop, 15 Temmuz'un Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şentop, Yenikapı ruhuyla bir rota çizmeye çalıştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti: "7 Ağustos'ta bütün siyasi partiler beraberdi ama daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber 15 Temmuz'un ve 7 Ağustos'un ruhuna uygun bir hareket tarzıyla yola koyulduk. 15 Temmuz devletimize ve milletimize açık bir saldırıydı. Türkiye'de daha öncelerde darbeler oldu ama bu bir darbe değil başka çok kimsenin de ifade ettiği gibi bir işgal teşebbüsüydü Türkiye için. Bir uluslar arası projenin Türkiye'de taşeronluğunu yapan bir ekip FETÖ örgütü bunlar uluslararası sistemin bazı unsurları adına Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar buna karşı milletimiz ve devletimiz bir refleks ile karşı durdu ve başarılı oldu. Türkiye tarihinde ilk defa bütün darbelerin aksine millet tarafından bastırılmış bir işkal teşebbüsüyle karşılaşmış olduk. Millet ve devlete karşı bir saldırı olduğu için birinci hedefimiz devleti ve milleti tahkim etmekti." Türkiye'de bir daha darbelerin ve FETÖ benzeri sızmaların olmayacağı iyi işleyen bir hükümet sistemi oluşturmak için harekete geçtiklerine değinen Şentop, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de büyük bir siyasi hamlenin gerçekleştirilmiş olduğunu belirtti.

Şentop, seçim ittifakını içeren metnin Anayasa Komisyonundan geçtiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sabah komisyon raporu basılmış olacaktır pazartesiden itibaren de mecliste görüşülmeye başlanacaktır. Tabi bu ittifak AK Parti'nin veya Milliyetçi Harekat Partisinin bir takım oy hesapları baraj meselesi gibi hesaplarla ortaya çıkan bir şey değil. Bu seçim ittifakının bir hikayesi var az önce anlatmaya çalıştığım o hikayedir. Yani 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de tabloyu gören Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskleri tehditleri gören siyasetçiler, siyasiler birlikte hareket etme ve Türkiye'de dışarıya karşı güçlü bir duruş sergileme bir tavır ortaya koyma kararlılığıyla yola çıktılar. Milliyetçi Harekat Partisi ile bu seçim ittifakı meselesi seçim yaklaşıyor acaba ne yapacağız gibi bir endişeden değil 15 Temmuz'dan bugüne kadar birlikte yürümüş olduğu yolun kurumsallaştırılması anlamında bir adımdır. Bu bakımdan bu seçim ittifakı daha sonra Cumhur İttifakı ismini koyduğumuz bu ittifak bu anlamda Türkiye'de güçlü bir siyasi iktidar duruşunun tavrının temeli olarak kanun düzenlemesiyle ortaya çıktı, inşallah meclisten de geçecektir."