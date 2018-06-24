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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Seçim güzel bir havada geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

 TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti milletvekili adayı Mustafa Şentop, oyunu seçim bölgesi Tekirdağ'da kullandı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Seçim güzel bir havada geçiyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti milletvekili adayı Mustafa Şentop, oyunu seçim bölgesi Tekirdağ'da kullandı. Şentop, oy kullanma işlemlerinin güzel bir havada geçtiğini belirterek, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Tekirdağ birinci sıra milletvekili adayı Mustafa Şentop, annesi Nazire Şentop ile birlikte Süleymanpaşa ilçesi 100 Mahallaesi'ndeki Kadriye Nazif Gölge İlkokulu 1390 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, "Ülkemize hayırlı olsun. Sabah erken saatlerden beri oy kullanma işlemlerini takip ediyoruz. Güzel bir havada geçiyor, sakin bir şekilde. Ufak tefek bazı şeyler dışında herhangi önemli bir sorun yok. Biz parti olarak sandık çevresi ve sandık mahalleri güvenliği sandık kurulunun yetkisindedir. Bunun ile ilgili 298 sayılı kanunun 82'nci maddesinde uzunca bir çalışma yaptık. Tekirdağ'da sadece Hayrabolu ilçesinden bir şikayet geldi. Bir partinin müşahit görevlisi arkadaşların, müşahit kimliklerini boyunlarına astıklarına dair bir şikayetti. Biz de bu arkadaşlarımıza uyarı ve ikazlarda bulunduk. Çünkü müşahit kimliklerini siyasi partiler verdiği için, partilerin amblemi üstünde bulunuyor. Bizler de parti amblemi ile sandıkların çevresine giremiyoruz yasaktır. Dolayısı ile müşahit kartında da olsa kanunen yasaktır" dedi.

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Seçim güzel bir havada geçiyorTBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Seçim güzel bir havada geçiyorTBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Seçim güzel bir havada geçiyor

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