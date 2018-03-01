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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise “Gündemimizde ittif

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

IHAAW201656-SIY/01-03-2018 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. 01.03.2018 20:16:56 TSI NNNN

IHAAW201656-SIY/01-03-2018

- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise “Gündemimizde ittifak yok.” dedi.

01.03.2018 20:16:56 TSI
NNNN

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