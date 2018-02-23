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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı açıklama yayınlayarak, Hollanda’ya tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı açıklama yayınlayarak, Hollanda’ya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz. Tarihi ve hukuki mesnetlerden yoksun, tek taraflı ve asılsız iddiaları esas alan bu karar, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından kara bir lekedir. Hollanda Temsilciler Meclisi bu kararıyla kendini uluslararası mahkemelerin yerine koymuş, gerçekleri yok sayıp aslı olmayan bir tarih yazmaya kalkışmıştır. Avrupa’nın merkezinde Srebrenitsa’da gözleri önünde yaşanan soykırıma göz yuman bir ülkenin, aramızdaki dostane ilişkilerle ve kendi hükümetlerinin beyanları ile çelişen bu kararının bölge ve dünya barışına hiçbir katkısı olmayacaktır. Tarihinde gittiği her yere medeniyet ve merhamet götüren ecdadımız, hiçbir zaman zulmün tarafı olmamıştır. Türkiye, binlerce belge ve bilginin bulunduğu arşivlerimizin tarihçiler ve araştırmacılar tarafından incelenebileceğini defalarca dünya kamuoyuna açıklamıştır. Türkiye’nin tutumu tarihi olgulara ve hukuki normlara dayanmaktadır. Asılsız soykırım iddialarını meşrulaştırmayı hedefleyen kararların, açıklamaların, yasaların ve benzeri tasarrufların; gerçeklerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu, tarafımızca asla kabul edilemeyeceğini ve teessüflerimizi dünya kamuoyuna bildiririz."

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