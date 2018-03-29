TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın, 28 Mart 2018 tarihinde TBMM’de düzenlenen "Meclis Sohbetleri" toplantısında "Kadınlar Sahneye Çıkmasın" şeklinde dijital medya platformlarında çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın yaptığı açıklama okundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her ayın son Çarşamba günü gerçekleşen Meclis Sohbetleri’nin birincisi ‘Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi’ konusunda olmuştur. TBMM eski başkanlarından Sayın Mehmet Ali Şahin’in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. Mustafa Budak’ın konuşmacı olarak yer aldığı Meclis Sohbetleri’nin ikincisi 28 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. ‘Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu’ konusunun ele alındığı toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden de destek alınmıştır. Devlet Tiyatrolarından gelen ekip, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri yapmıştır. Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır. Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin’in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir. Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur.”