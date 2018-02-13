TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı taciz iddialarına cevap verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, “Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” dendi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Meclis personelinin bir stajyeri taciz ettiği haberlerine karşılık açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır. Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.”