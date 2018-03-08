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TBMM Başkan Kahraman kadın milletvekilleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye kadın hakları konusunda çok iyi çalışmalar yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye kadın hakları konusunda çok iyi çalışmalar yaptı. İleriki dönemde bunlar daha iyi olacak. 21 kadın milletvekili 15 Temmuz gecesi Meclisteydi. Ben sizlerin bu kadar cesur Nene Hatun olduğunuzu 15 Temmuz gecesi gördüm" dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, kadın milletvekilleri ile bir araya geldi. Kahraman, Tören Salonu’nda gerçekleşen toplantıda 8 Mart’ın ’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak düzenlendiğini belirterek, sonra Birleşmiş Milletler tarafından ’Dünya Kadınlar Günü’ olarak belirlendiğini söyledi. Kahraman, "Meclise ilk defa 1935’te 17 kadın milletvekili girdi. Bu dönemde ise 81 kadın milletvekili seçildi. Kadının her sahada olması kontenjana bağlı değil, kendiliğinden olması lazım. Türkiye kadın hakları konusunda çok iyi çalışmalar yaptı. İleriki dönemde bunlar daha iyi olacak. 21 kadın milletvekili 15 Temmuz gecesi Meclisteydi. Ben sizlerin bu kadar cesur Nene Hatun olduğunuzu 15 Temmuz gecesi gördüm" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, 15 Temmuz gecesi kadın milletvekillerinin daha yüksek oranda TBMM’de bulunduklarını belirterek, "Kadın milletvekillerimizin, kadınlarımızın o geceki cesareti Nen Hatunlar’ın, Şerife Bacılar’ın kahramanlıklarından daha az değildi. O gece bir destan yazıldı. Vatan mücadelesinde vatanı birliği, beraberliği için şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kadın haklarına ilişkin eylem planı açıklayacaklarını kaydeden Kaya, "Ülkemizin gücüne güç katan kadınların siyasette, yönetim kademelerinde daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kız çocuklarının eğitiminde yakaladığımız başarı, tüm dünya tarafından takdire şayan bir şekilde izleniyor. Bu oranları daha da yukarıya taşıyacağız. İnanıyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir; aile güçlenirse toplum güçlenir; toplum güçlenirse Türkiye daha da güçlenecektir" şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, kadınların hayatın her alanında aktif hale getirilmesi için çalıştıklarının altını çizerek, "Kadınlar güçlü olursa ülkemiz güçlü olur. Her zaman kadınlara umut ve mutluluk verecek çalışmaların takipçisi olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, siyasette ve yönetim kademelerinde kadınların sayılarının artması için çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz. Bunlar içinde ortak bir çalışma, çaba ve dayanışma içinde olacağız. Yapacağımız çok iş var" diye konuştu.

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