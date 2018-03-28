Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, "İnsan hayatının kalitesi, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin ham maddesi bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Kitap ve İnsan" konulu bir etkinlik düzenlendi. TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Medeniyetimiz çok büyük medeniyetler oluşturmuşsa bilgi sayesindedir, kitap sayesindedir. İnsan hayatının kalitesi, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin ham maddesi bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de uygarlığın gelişiminde en önemli unsurun bilgi olduğunu belirterek, tarihsel sürece bakıldığında bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her zaman medeniyetler içerisinde lider konumda olduğunu vurguladı. İşler, "Bilgiye, kitaplara erişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde ülkemizdeki okuma alışkanlığının düşüklüğüne ilişkin tedbirler alınmalı, toplumumuza okuyan bireyler kazandırmak için çalışmalar yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum