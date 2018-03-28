HABER

TBMM Başkan Vekili Aydın: "Düşüncelerin ham maddesi bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, "İnsan hayatının kalitesi, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, "İnsan hayatının kalitesi, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin ham maddesi bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Kitap ve İnsan" konulu bir etkinlik düzenlendi. TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Medeniyetimiz çok büyük medeniyetler oluşturmuşsa bilgi sayesindedir, kitap sayesindedir. İnsan hayatının kalitesi, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin ham maddesi bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de uygarlığın gelişiminde en önemli unsurun bilgi olduğunu belirterek, tarihsel sürece bakıldığında bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her zaman medeniyetler içerisinde lider konumda olduğunu vurguladı. İşler, "Bilgiye, kitaplara erişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde ülkemizdeki okuma alışkanlığının düşüklüğüne ilişkin tedbirler alınmalı, toplumumuza okuyan bireyler kazandırmak için çalışmalar yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

iPhone kullanıcılarını isyan ettiren hata!iPhone kullanıcılarını isyan ettiren hata!
İş adamına 'gaip' şoku!İş adamına 'gaip' şoku!
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler varAmbulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.