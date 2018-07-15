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TBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyor

Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Ankara Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenledi. Anma törenine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. TBBM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
'ACILARIMIZ TAZELİĞİNİ KORUYOR'
Ziyaret sonrasında konuşan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay-yıldızlı bayrağımıza rengine veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal, bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. Dolayısıyla dünya durdukça, bu ay-yıldızlı bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını, tazeliğini yaşatmak için bir çok programlar yapacak. İstanbul'da akşam bütün milletin katılımıyla bir anma programı yapılacak. Biz de aynı saatte Ankara'da Kızılay'da benzer bir programa iştirak edeceğiz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve buna benzer hiçbir olayı milletimizin yaşamamasını diliyorum."

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TBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyorTBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyorTBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyorTBMM Başkan Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyor

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