TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanı seçimi sonrasında, başta AK Parti Grubu olmak üzere desteğini açıkça ifade eden MHP Grubu'na da teşekkür etti.
Yıldırım, TBMM Genel Kurulundaki oylama sonrasında parti gruplarının genel başkan ve temsilcileri ile tokalaştı.
Salondan ayrıldıktan sonra Şeref Holü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, milletvekillerinin desteği ile 27'nci Dönem'in Meclis Başkanı seçildiğini söyledi.
Desteklerinden dolayı tüm milletvekillerine teşekkürlerini ileten Yıldırım, "Başta AK Parti Grubu olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday göstermeyen MHP Grubu'na da teşekkür ederim. Yeni dönemin milletimiz için Meclis faaliyetlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum." dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, bir gazetecinin tutuklu milletvekili sorununun bulunduğunu, bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorusuna ise "Şu an ilk defa bismillah dedik. Meclisin tüm meseleleri, ülkenin bütün meseleleri bizim meselemizdir. Bu konular üzerinde önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.
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